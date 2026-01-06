Λάμπρος Κωνσταντάρας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν έχω λόγια, μούδιασα»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παρευρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιανουαρίου στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας, «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» και προχώρησε σε δηλώσεις, που αφορούσαν στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, έπειτα από οξύ έμφραγμα.

Όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει την είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής είπε στην κάμερα του Breakfast@star: «Η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη είναι το μόνο που σκέφτομαι από την ώρα που το έμαθα. Συγκλονίστηκα, τον ήξερα από πάρα πολύ μικρός, ήταν μέσα στο σπίτι μας, ήταν φίλος του πατέρα μου…», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Και συνέχισε, λέγοντας: «Δεν έχω λόγια, μούδιασα και ακόμα και τώρα, που έχουν περάσει πολλές ώρες, είναι κάτι συγκλονιστικό. Βλέπω πώς το αντιμετωπίζουν όλοι οι συνάδελφοί μας και οι άνθρωποι του χώρου, αυτοί που δούλεψαν πολλά χρόνια κοντά του».

Ενώ, τέλος, πρόσθεσε ότι: «Εγώ τον ήξερα πιο πολύ σαν οικογενειακό φίλο. Είναι τεράστια απώλεια και ο χειρότερος τρόπος για να μπει αυτή η χρονιά. Το μόνο που στεναχωριέμαι είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κατάφερε να χαρεί την ξεκούρασή του. Είναι μια φοβερή απώλεια».

Δείτε το Breakfast@star