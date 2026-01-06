Σέρρες: H ομολογία του 16χρονου - «Νευρίασα για το μήνυμα στην κοπέλα μου»

Θρήνος για τον 17χρονο που πέθανε μετά από ξυλοδαρμό

Ελλαδα
Αδιανόητη είναι η τραγωδία που αποκαλύφθηκε το πρωί στις Σέρρες. Ένα νέο παιδί, μόλις 17 ετών, βρέθηκε νεκρό στο υπόγειο της πολυκατοικίας του με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού. Λίγο αργότερα, οι αρχές συνέλαβαν έναν 16χρονο που ομολόγησε ότι εκείνος ήταν που τον είχε ξυλοκοπήσει για μία κοπέλα. Τραγικά πρόσωπα οι γονείς του θύματος, που δεν μπορούν να πιστέψουν πως έχασαν το παιδί τους από τη μία στιγμή στην άλλη.

Σέρρες: Υποβασταζόμενη η μητέρα του 17χρονου που πέθανε μετά από ξυλοδαρμό

στις Σέρρες. Ένα νέο παιδί, μόλις 17 ετών, βρέθηκε νεκρό στο υπόγειο της πολυκατοικίας του με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού

Η μητέρα του άτυχου Άγγελου, μπαίνει στο σπίτι της υποβασταζόμενη. Με δυσκολία περπατά και προσπαθεί να καταλάβει πώς έχασε το παιδί της.

Η τραγωδία - που δεν τη χωρά ανθρώπινος νους - αποκαλύφθηκε το πρωί και ενώ όλοι αναζητούσαν τον 17χρονο καθώς δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του μετά τη χθεσινοβραδυνή έξοδό του. Λίγη ώρα πριν είχαν δηλώσει και την εξαφάνισή του.

ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του

Ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του

Η αδερφή του ήταν εκείνη που κατέβηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας και αντίκρυσε τον Άγγελο νεκρό.

«Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 12:15 το μεσημέρι. Δυστυχώς οι γιατροί του νοσοκομείου δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γιατί το παιδί ήταν πολλές ώρες νεκρό» δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Οι αρχές ανακάλυψαν ότι το θύμα είχε χτυπηθεί από έναν 16χρονο για μία κοπέλα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όταν ο δράστης είδε τον νεαρό έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, τον χτύπησε με αγκωνιά στο κεφάλι. Στην ομολογία του, ο 16χρονος υποστήριξε ότι ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του.

Νευρίασα πολύ όταν κατάλαβα ότι έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου. Τον είδα και τον χτύπησα

Η ιατροδικαστική εξέταση είναι εκείνη που θα αποκαλύψει την αιτία θανάτου του άτυχου 17χρονου.

Μπροστά στην τραγωδία ήταν άλλα δύο άτομα: Ο φίλος του 17χρονου και ένας φίλος του δράστη, ο οποίος αναζητείται.

Το θύμα, μετά τον ξυλοδαρμό του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στον φίλο του, ότι ήθελε να πάει σπίτι του γιαιτί δεν αισθανόταν καλά. Αντί όμως να ανέβει στο διαμέρισμά του πήγε στο υπόγειο.

Mε ποινικό παρελθόν ο 16χρονος

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 16χρονος απασχολεί τις αρχές. Στα 13 του, συνελήφθη για μικροκλοπές και λίγο καιρό μετά για ναρκωτικά. Εμπλέκεται και σε υπόθεση με ξυλοδαρμό μαθητή έξω από σχολείο.

Σημειώνεται, ότι συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. 


 

