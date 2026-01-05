Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»

Όσα είπε με το γνωστό της χιούμορ η παρουσιάστρια

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει μίλησε η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία τόνισε πως έχει καλό γιατρό και συνεχώς δέχεται σχόλια πως «κρατιέται» καλά.

Μπέττυ Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την παρουσίαση της Eurovision

Η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και σχολίασε με χιούμορ πως όταν μιλούν για την εμφάνισή της είναι σαν να της λένε πως κατά βάθος φαίνεται μεγάλη, αλλά δεν ντρέπεται να παραδεχτεί πως έχει «πειράξει» πράγματα πάνω της.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε για όσα έχει κάνει για την εμφάνισή της

Η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε για όσα έχει κάνει για την εμφάνισή της

Η Μπέττυ Μαγγίρα, συγκεκριμένα, είπε προκαλώντας γέλια στο πλατό: «Παιδιά, όπου πάω έρχεται ο κόσμος κατά πάνω μου και με κοιτάζουν έκπληκτοι. Πέστε το καλέ! Το βλέπω στο βλέμμα σου! "Καλά κρατιέσαι", πες το! Είναι προσβλιμέντο όμως αυτό, το λέω και στο σόου μου στη Μέδουσα, είναι προσβλιμέντο αυτό. Γιατί σημαίνει ότι είσαι μεγάλη, αλλά έχεις κάνει καλά πραγματάκια και καλά κρατιέσαι».

Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»

Ο παρουσιαστής τότε την ρώτησε ευθέως: «Έχεις κάνει;», με την ίδια να του απαντάει: «Ναι, καλέ, αφού το έχω πει. Έχω καλό γιατρό»

Σε συνέντευξη που είχε δώσει παλιότερα, η Μπέττυ Μαγγίρα είχε αναφέρει για τις αισθητικές επεμβάσεις: «Πλαστική επέμβαση δεν έχω κάνει. Κάνω μπότοξ, θεραπείες ενυδάτωσης και όλα αυτά που κάνουν οι γυναίκες για να διατηρούνται πιο φρέσκες».

Η Μπέττυ Μαγγίρα δε χάνει στιγμή το χιούμορ της!

Η Μπέττυ Μαγγίρα δε χάνει στιγμή το χιούμορ της!

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να κάνει επέμβαση στήθους, είχε πει: «Ναι, έχει περάσει από το μυαλό μου να μεγαλώσω το στήθος μου και έχω απευθυνθεί και σε ειδικό για να ζητήσω πληροφορίες. Μπορεί να το κάνω στο μέλλον. Απλά, επειδή δεν είναι όπως στο μπότοξ, που αν δεν σου αρέσει το αποτέλεσμα, σε 6 μήνες φεύγει, δεν το έχω πάρει ακόμα απόφαση. Δεν είμαι 100% σίγουρη ότι θα μου αρέσει το σώμα μου με μεγαλύτερο στήθος. Προφανώς, δεν με ενοχλεί τόσο πολύ για να μην το έχω κάνει ακόμα».

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ
