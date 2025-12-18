Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»

Η guest εμφάνισή της και η συμμετοχή της στη Δοκιμασία Αποχώρησης

GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον ημιτελικό - H αποχώρηση
Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»
Μπέττυ Μαγγίρα: Τι είπε στο Breakfast@Star για την guest εμφάνισή της στο GNTM
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τα διαγωνιζόμενα μοντέλα του GNTM αλλά και τους τηλεθεατές στο χθεσινό επεισόδιο, με την εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα

GNTM: Η εκρηκτική εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα «θάμπωσε» τα μοντέλα

Η παρουσιάστρια, ηθοποιός και performer, η οποία είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως μοντέλο και είχε λάβει μέρος σε διαγωνισμούς ομορφιάς, δεν είχε μόνο συμβουλευτικό ρόλο στο GNTM, αλλά συμμετείχε ενεργά στις λήψεις τριών μοντέλων.

Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»

Η ίδια μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Breakfast@Star γι’ αυτήν της την εμπειρία. «Μου άρεσε πάρα πολύ. Η δοκιμασία ήταν φανταστική! Είχε την εξής δυσκολία: έπρεπε τα παιδιά χωρίς να τσαλακώνουν πάρα πολύ το πρόσωπό τους, να βγάζουν ένταση και να υπάρχει ενέργεια, να υπάρχει “ψυχή”», είπε αρχικά.

Η δοκιμασία Αποχώρησης είχε τον τίτλο «Fashion Victims», με τους διαγωνιζόμενους να υποδύονται σεσημασμένους εγκληματίες, που διεκδικούσαν ένα πολύτιμο fashion item από την Μπέττυ Μαγγίρα.  

GNTM: Ο Ανέστης προκάλεσε... λιποθυμικό επεισόδιο στην Μπέττυ Μαγγίρα

«Δεν καταλάβαιναν, αν και τους το φώναζα, ότι δε χρειάζεται να τραβάς με δύναμη. Να κάνεις ότι τραβάς με δύναμη. Εκεί χρειάζεται να “παίξεις” τον ρόλο που σου δίνουν. Δε χρειάζεται να το τραβήξεις με τόση δύναμη, γιατί εξαντλούνταν στο να τραβάνε και χάνανε την ουσία, που είναι το πρόσωπό τους και το σώμα τους», εξήγησε η Μπέττυ Μαγγίρα. 

Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»

«Πιστεύω ότι τους βοήθησα να βρούνε τι πρέπει να δείξουν προς την κάμερα», συμπλήρωσε. 

Όσον αφορά στους υπόλοιπους κριτές, σημείωσε πως πέρασαν πολύ ωραία. «Τη Ζεν την ξέρω και λίγο περισσότερο, έχουμε βρεθεί και έξω, κοινωνικά. Ήταν πάρα πολύ ζεστοί μαζί μου, με αγκάλιασαν και ένιωσα σαν να είμαι στην παρέα τους», κατέληξε η Μπέττυ Μαγγίρα. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 5
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
