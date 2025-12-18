Καταγγελίες κατά Μαζωνάκη: «Δεν εκβιάζω κανέναν, θέλω να βγει η αλήθεια»

Πριν από λίγο έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις μαζί με τον δικηγόρος του Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη. Ο 21χρονος τραγουδιστής κατέθεσε μήνυση εναντίον του γνωστού καλλιτέχνη για άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε χώρο εργασίας.

«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στη Δικαιοσύνη. Δεν ζητώ ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Υπάρχουν μάρτυρες για όσα αναφέρω στη μήνυσή μου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πρωτόγνωρη για μένα. Θέλω να βγει η αλήθεια στο φως», είπε ο νεαρός τραγουδιστής, βγαίνοντας από τα δικαστήρια.

Όπως είπε στους δημοσιογράφους τα περιστατικά που καταγγέλλει έγιναν τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου και παρ' όλ' αυτά ο ίδιος συνέχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την ολοκλήρωσε, όπως είχε συμφωνηθεί. Μάλιστα σε ερώτηση γιατί συνεχίζει να έχει αναρτημένες στα προσωπκά του social media φωτογραφίες με τον τραγουδιστή, ο 21χρονος είπε πως είναι η δουλειά του και δε θα μπορούσε ποτέ να τη σβήσει.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε υπήρξε οποισδήποτε εκβιασμός σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σκοπός δεν είναι τα χρήματα, αλλά η ηθική δικαίωση. Όσα ισχυρίζεται η άλλη πλευρά είναι πυροτεχνήματα. Μην ρωτάτε γιατί ο εντολέας μου έκανε τώρα την καταγγελία. Σας θυμίζω ότι άλλα θύματα μίλησαν μετά από δέκα χρόνια. Έχουν περάσει σχεδόν 8 μήνες από τα όσα καταγγέλλει ο εντολέας μου», είπε.

O τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

Προανήγγειλε μάλιστα ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ακόμα πρόσωπο, πιθανόν και περισσότερα, που ενδέχεται να καταγγείλουν όσα έχουν διαρρεύσει στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες για ασελγείς πράξεις και βαρύτερες κατηγορίες σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τι υποστηρίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης δια του συνηγόρου του έκανε λόγο για «ψευδείς και ανυπόστατες» καταγγελίες εις βάρος του, καταγγέλλοντας οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του, Χ. Λυκούδης συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα υποκινούν τις συγκεκριμένες καταγγελίες, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν υπέκυψε στις παράνομες απαιτήσεις τους.

Όπως υποστηρίζει ο γνωστός τραγουδιστής μέσω του δικηγόρου του, αρχικά επιχειρήθηκε να εκβιαστεί με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών. Η προσπάθειά αυτή όμως απέβη άκαρπη και στη συνέχεια στρατολογήθηκαν πρόσωπα, τα οποία προχώρησαν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του.

«Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.

Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Λυκούδης.

