Γιώργος Μαζωνάκης: «Yπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»

Σε εξέλιξη είναι η δικαστική διάμαχη που έχει ανοίξει μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και τα μελών της οικογένειάς του, μετά την εισαγγελική εντολή για την ακούσια νοσηλεία του τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική, στις 14 Αυγούστου.

Πριν λίγες ώρες, ο καλλιτέχνης προχώρησε στη δημοσίευση ενός νέου βίντεο στο TikTok, καθώς φαίνεται πως επικοινωνεί με τον κόσμο και περνά τα μηνύματά του, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του. «Yπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα», λέει στην αρχή του βίντεο και στη συνέχεια τραγουδά από το σαλόνι του σπιτιού του το τραγούδι με τίτλο «Ανάσα», που κυκλοφόρησε πριν από πέντε μήνες.

Tην περασμένη Παρασκευή, ο τραγουδιστής κατέθεσε μηνύσεις για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος των αδελφών του, Μαρίας και Βάσως, και μιας φίλης της οικογένειας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ευελπίδων/ ΙΝΤΙΜΕ ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για την υπόθεση. Πριν λίγες μέρες, ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει τη βοήθεια του πριν από δύο χρόνια για κοριό στο σπίτι του κι όντως είχε εντοπιστεί κάποιο εξάρτημα παρακολούθησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου, χθες, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο καλλιτέχνης αποφάσιε να αλλάξει τις κάμερες στο σπίτι του, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, και διαπιστώθηκε πως αυτές ήταν συνδεδεμένες με τέσσερα e-mails. Το ένα ήταν του γνωστού τραγουδιστή, τα άλλα τρία όμως δεν ξέρει σε ποιους ανήκουν.