Γιώργος Μαζωνάκης: «Yπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»

Σε εξέλιξη είναι η δικαστική διάμαχη που έχει ανοίξει μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και τα μελών της οικογένειάς του, μετά την εισαγγελική εντολή για την ακούσια νοσηλεία του τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική, στις 14 Αυγούστου.
Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Η Βάσω ενορχήστρωσε την εισαγγελική εντολή»
Πριν λίγες ώρες, ο καλλιτέχνης προχώρησε στη δημοσίευση ενός νέου βίντεο στο TikTok, καθώς φαίνεται πως επικοινωνεί με τον κόσμο και περνά τα μηνύματά του, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του. «Yπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα», λέει στην αρχή του βίντεο και στη συνέχεια τραγουδά από το σαλόνι του σπιτιού του το τραγούδι με τίτλο «Ανάσα», που κυκλοφόρησε πριν από πέντε μήνες.
@georgemazonakisoriginal 02.Ανάσα "Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα" #Μazw #anasa #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis
Tην περασμένη Παρασκευή, ο τραγουδιστής κατέθεσε μηνύσεις για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος των αδελφών του, Μαρίας και Βάσως, και μιας φίλης της οικογένειας.
Στην Ευελπίδων ο Μαζωνάκης - Κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του
Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για την υπόθεση. Πριν λίγες μέρες, ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει τη βοήθεια του πριν από δύο χρόνια για κοριό στο σπίτι του κι όντως είχε εντοπιστεί κάποιο εξάρτημα παρακολούθησης.
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου, χθες, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο καλλιτέχνης αποφάσιε να αλλάξει τις κάμερες στο σπίτι του, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, και διαπιστώθηκε πως αυτές ήταν συνδεδεμένες με τέσσερα e-mails. Το ένα ήταν του γνωστού τραγουδιστή, τα άλλα τρία όμως δεν ξέρει σε ποιους ανήκουν.
