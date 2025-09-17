Γιώργος Μαζωνάκης: «Yπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»

To νέο βίντεο στο TikTok & τα νέα στοιχεία στην υπόθεση με την οικογένεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 11:08 Το Σόι σου επιστρέφει με εκπλήξεις: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια;
17.09.25 , 10:46 Τζένη Μελιτά: Πώς γιόρτασε την επέτειο γάμου της με τον Σπύρο Μαργαρίτη
17.09.25 , 10:42 Χανιά: Συμπλοκή ανάμεσα σε μετανάστες στη δομή φιλοξενίας στην Αγιά
17.09.25 , 10:38 Ναταλία Αργυράκη: Η σχέση της με τη Γερμανού μετά την αποχώρηση
17.09.25 , 10:19 Απλή ψευδαίσθηση τα μπλε μάτια, όπως και ο ουρανός που φαίνεται μπλε!
17.09.25 , 10:16 Αμαλία Κωστοπούλου: «Είπα γεια στη γιαγιά μου και ξέσπασα σε δάκρυα»
17.09.25 , 10:14 ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» - Ελεγκτές έκαναν τους τουρίστες
17.09.25 , 10:12 Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
17.09.25 , 09:49 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δε θα μπει άντρας στο σπίτι, μέχρι να φύγουν τα παιδιά»
17.09.25 , 09:35 Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο
17.09.25 , 09:27 Ανθή Βούλγαρη: Το βίντεο από το γυμναστήριο, έξι μήνες μετά τη γέννα
17.09.25 , 09:23 Το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα: Ανελέητοι βομβαρδισμοί & μαζική φυγή αμάχων
17.09.25 , 09:14 Γιώργος Μαζωνάκης: «Yπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»
17.09.25 , 09:11 Ελένη Χατζίδου: «Τις περισσότερες ώρες της ημέρας πονάω, παίρνω αγωγή»
17.09.25 , 09:03 Ντέμης Νικολαΐδης: Η ηλικία, το διαζύγιο και η απώλεια της συντρόφου του
Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
«Ανάπηρη» επαίτης αρχίζει να… τρέχει και χτυπά δημοσιογράφο του Star!
Ελένη Χατζίδου: «Τις περισσότερες ώρες της ημέρας πονάω, παίρνω αγωγή»
Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο
Αμαλία Κωστοπούλου: «Είπα γεια στη γιαγιά μου και ξέσπασα σε δάκρυα»
Ντέμης Νικολαΐδης: Η ηλικία, το διαζύγιο και η απώλεια της συντρόφου του
«Δεν υπάρχει στο πλάνο να μπει στο σπίτι άντρας μέχρι να φύγουν τα παιδιά»
To βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονη σε παραλία της Χαλκιδικής!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Συνδεδεμένες με άγνωστα e-mails οι κάμερες στο σπίτι του/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξέλιξη είναι η δικαστική διάμαχη που έχει ανοίξει μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και τα μελών της οικογένειάς του, μετά την εισαγγελική εντολή για την ακούσια νοσηλεία του τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική, στις 14 Αυγούστου. 

 

Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Η Βάσω ενορχήστρωσε την εισαγγελική εντολή»

Πριν λίγες ώρες, ο καλλιτέχνης προχώρησε στη δημοσίευση ενός νέου βίντεο στο TikTok, καθώς φαίνεται πως επικοινωνεί με τον κόσμο και περνά τα μηνύματά του, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του. «Yπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα», λέει στην αρχή του βίντεο και στη συνέχεια τραγουδά από το σαλόνι του σπιτιού του το τραγούδι με τίτλο «Ανάσα», που κυκλοφόρησε πριν από πέντε μήνες.

@georgemazonakisoriginal 02.Ανάσα "Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα" #Μazw #anasa #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis

Tην περασμένη Παρασκευή, ο τραγουδιστής κατέθεσε μηνύσεις για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος των αδελφών του, Μαρίας και Βάσως, και μιας φίλης της οικογένειας. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ευελπίδων/ ΙΝΤΙΜΕ ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ευελπίδων/ ΙΝΤΙΜΕ ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Στην Ευελπίδων ο Μαζωνάκης - Κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για την υπόθεση. Πριν λίγες μέρες, ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει τη βοήθεια του πριν από δύο χρόνια για κοριό στο σπίτι του κι όντως είχε εντοπιστεί κάποιο εξάρτημα παρακολούθησης.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου, χθες, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο καλλιτέχνης αποφάσιε να αλλάξει τις κάμερες στο σπίτι του,  μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, και διαπιστώθηκε πως αυτές ήταν συνδεδεμένες με τέσσερα e-mails. Το ένα ήταν του γνωστού τραγουδιστή, τα άλλα τρία όμως δεν ξέρει σε ποιους ανήκουν. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
TIKTOK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top