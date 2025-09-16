Γιώργος Μαζωνάκης: Συνδεδεμένες με άγνωστα e-mails οι κάμερες στο σπίτι του

Νέες μηνύσεις εναντίον του οικογενειακού του περιβάλλοντος

16.09.25 , 17:29 Γιώργος Μαζωνάκης: Συνδεδεμένες με άγνωστα e-mails οι κάμερες στο σπίτι του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης που πρόσφατα μήνυσε για ψευδείς καταθέσεις και συκοφαντική δυσφήμηση μέλη της οικογένειάς του, ετοιμάζεται για νέες μηνύσεις, ενώ ερωτήματα προκαλεί κι η αποκάλυψη του δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, πως οι κάμερες στο σπίτι του ήταν συνδεδεμένες με άγνωστα e-mails

Γιώργος Μαζωνάκης: Συνδεδεμένες με άγνωστα e-mails οι κάμερες στο σπίτι του

Σύμφωνα με την Άννα Σταματιάδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star: «Την Κυριακή πήγαν να αλλάξουν κάμερες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή, και διαπιστώθηκε ότι οι κάμερες του σπιτιού του ήταν συνδεδεμένες με τέσσερα e-mails. Το ένα ήταν του γνωστού τραγουδιστή, τα άλλα τρία όμως δεν ξέρουμε σε ποιους ανήκουν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον δικηγόρο του διερευνούν να δουν ποιοι είχαν πρόσβαση στις κάμερες. Δε γνώριζε αυτή την εξέλιξη ο Μαζωνάκης ούτε είχε δώσει τους κωδικούς σε άλλα άτομα» με διαβεβαιώνουν». 

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανεβαίνει ξανά στη σκηνή - Πού θα εμφανιστεί; 

Γιώργος Μαζωνάκης: Συνδεδεμένες με άγνωστα e-mails οι κάμερες στο σπίτι του

«Είναι το δεύτερο ύποπτο περιστατικό. Θυμίζω ότι πριν λίγες ημέρες ο κύριος Καλιακμάνης αποκάλυψε ότι είχε βρεθεί πριν δύο χρόνια ένα εξάρτημα παρακολούθησης, ένας κοριός, μέσα στο σαλόνι του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο καλλιτέχνης ετοιμάζεται και για άλλες μηνύσεις γύρω από τις οικονομικές διαφορές που έχει, κυρίως με την αδελφή του Βάσω, που ήταν για χρόνια μάνατζέρ του», πρόσθεσε η δημοσιογράφος στον Γιώργο Ευγενίδη. 

Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Η Βάσω ενορχήστρωσε την εισαγγελική εντολή»

Να υπενθυμίσουμε, ότι πριν από λίγες ημέρες ο Γιώργος Καλλιακμάνης είχε αποκαλύψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρει κοριό στο σπίτι του. Άγνωστο μέχρι στιγμής πρόσωπο είχε τοποθετήσει μηχανισμό παρακολούθησης στον καναπέ του και τώρα είναι το δεύτερο «κρούσμα» μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

