Γιώργος Μαζωνάκης: Ανεβαίνει ξανά στη σκηνή - Πού θα εμφανιστεί;

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη νοσηλεία του

15.09.25 , 21:42 Γιώργος Μαζωνάκης: Ανεβαίνει ξανά στη σκηνή - Πού θα εμφανιστεί;
Πρώτη Δημοσίευση: 15.09.25, 21:39
Μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την ακούσια εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα πραγματοποιήσει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επί σκηνής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης Στο Άγιο Όρος: Η Εξομολόγηση Και Η Απομόνωση

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής θα είναι guest καλεσμένος στην παράσταση του Φοίβου Δεληβοριά στην Ταράτσα του Φοίβου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανεβαίνει ξανά στη σκηνή - Πού θα εμφανιστεί;

Την είδηση, την έκανε γνωστή ο Φοίβος Δεληβοριάς ο οποίος ανακοίνωσε την εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στο θέατρο Άλσος την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Η Βάσω ενορχήστρωσε την εισαγγελική εντολή»

«Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην Ταράτσα του Μαζώ; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάτι μαγικό έρχεται, “ένα θαύμα” που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περάσουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας -και στα όνειρά μας», σχολίασε στην ανάρτησή του. 

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη

Θυμίζουμε ότι προ ολίγων ημερών, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Η ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ
