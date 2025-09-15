Γιώργος Μαζωνάκης: Ανεβαίνει ξανά στη σκηνή - Πού θα εμφανιστεί;

Δείτε βίντεο για τον Γιώργο Μαζωνάκη από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την ακούσια εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα πραγματοποιήσει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επί σκηνής.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής θα είναι guest καλεσμένος στην παράσταση του Φοίβου Δεληβοριά στην Ταράτσα του Φοίβου.

Την είδηση, την έκανε γνωστή ο Φοίβος Δεληβοριάς ο οποίος ανακοίνωσε την εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στο θέατρο Άλσος την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην Ταράτσα του Μαζώ; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάτι μαγικό έρχεται, “ένα θαύμα” που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περάσουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας -και στα όνειρά μας», σχολίασε στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη

Θυμίζουμε ότι προ ολίγων ημερών, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων.