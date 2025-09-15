Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Η Βάσω ενορχήστρωσε την εισαγγελική εντολή»

Αποκαλύψεις σχετικά με την ακούσια νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρική κλινική μετά από εισαγγελική εντολή της οικογένειας του καλλιτέχνη, έκανε ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης.

Καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα περιέγραψε όσα έγιναν το πρωί της 14ης Αυγούστου και όσα ακολούθησαν. Μάλιστα, ο κ.Μερκουλίδης υποστήριξε ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η Βάσω Μαζωνάκη είναι η ηθική αυτουργός στην υπόθεση.

Βάσω Μαζωνάκη- Γιώργος Μαζωνάκης, το 2014/ NDP

«Με πήρε τηλέφωνο 08:55, ήμουν για διακοπές, στα Σύβοτα συγκεκριμένα και μου είπε, “Γιώργο, μου χτύπησαν το κουδούνι, είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου. Μου είπαν από το θυροτηλέφωνο η αστυνομία ότι υπάρχει εισαγγελική διάταξη που πρέπει να με οδηγήσουν σε ψυχιατρικό ίδρυμα με αίτημα των αδερφών μου. Του απάντησα: “Γιώργο, η ακούσια νοσηλεία. Προφανώς σε εγκλώβισαν τώρα. Υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσεις”. Και ο Γιώργος, χωρίς δεύτερη κουβέντα, θεώρησε ότι θα είναι μια περιπέτεια μιας- δύο ωρών», περιέγραψε ο δικηγόρος του.

O Γιώργος Μαζωνάκης με τις δύο αδελφές του, Βάσω και Μαρία, το 2014/ NDP

Όπως εξήγησε ο κ. Μερκουλίδης την αίτηση προς τον εισαγγελέα την κατέθεσε και την υπέγραψε η αδερφή του, Μαρία Μαζωνάκη. «Έδωσαν καταθέσεις όμως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής οι γονείς και μία φίλη τους. Η Βάσω ενορχήστρωσε ως ηθική αυτουργός. Σε ένα έγκλημα υπάρχουν οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί. Φυσικός αυτουργός είναι αυτός που εκτελεί το έγκλημα και ηθικός αυτουργός είναι αυτός που ενορχηστρώνει», είπε ο κ.Μερκουλίδης στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Μερκουλίδης: «H Βάσω πήγε σε Α.Τ και απειλούσε με μηνύσεις επειδή έδωσαν θεραπευτική άδεια στον Γ. Μαζωνάκη»

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι υπάρχουν στοιχεία γι’ αυτό που υποστηρίζει. «Το γεγονός ότι το ενορχήστρωσε η Βάσω, προκύπτει ότι την επόμενη μέρα, 16 του μήνα, ημέρα Σάββατο, οι γιατροί θεώρησαν ότι δεν είναι επικίνδυνος ο Γιώργος και δεν έχει κανένα σοβαρό πρόβλημα από τις πρώτες εξετάσεις και του έδωσαν... θεραπευτική άδεια να φύγει από το Δρομοκαΐτειο, να πάει σπίτι του, να κάνει ένα μπάνιο, να φάει, να πάρει τα πράγματά του. Μόλις έφυγε και πήγε σπίτι του, το πληροφορήθηκε η Βάσω, η οποία πήγε η ίδια στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής -και υπάρχει κατάθεση του αστυνομικού που λέει ότι η Βάσω πήγε στο αστυνομικό τμήμα και μας απειλούσε ότι θα κάνει μήνυση, για ποιο λόγο τον άφησαν ελεύθερο και είναι επικίνδυνος κτλ»

«Αυτό το λέω πρώτη φορά. Το έχουμε καταθέσει και στη μήνυσή μας και υπάρχει έγγραφο της αστυνομίας που πιστοποιεί ότι η Βάσω, η οποία έκανε ανακοίνωση ότι δε συμμετείχε στον εγκλεισμό του Γιώργου, υπέβαλε το αίτημα στην αστυνομία», τόνισε.

Την περασμένη Πέμπτη, ο δημοφιλής καλλιτέχνης πήγε στα δικαστήρια και κατέθεσε μήνυση στα μέλη της οικογένειάς του και τη φίλη της οικογένειας που αιτήθηκαν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο. Πρόκειται για τις δύο αδεδλφές του, Μαρία και Βάσω, τους γονείς του και τη φίλη της οικογένειας - μακιγιέζ στο επάγγελμα, η οποία ουσιαστικά είναι φίλη της αδελφής του και είχε συνεργαστεί με τον τραγουδιστή. Με πρωτοβουλία του Γιώργου Μαζωνάκη σταμάτησαν τη συνεργασία τους τον Μάρτιο του 2024.

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα του, Κλειώ

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Κλειώ Μαζωνάκη, μητέρα του τραγουδιστή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ιάσονα Τσόλη στην εκπομπή Buongiorno.

«Είναι κάποιες πληροφορίες, οι οποίες μου ήρθαν χθες. Την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, την Παρασκευή δηλαδή, την ώρα που έγινε η μήνυση, περνούσε δύσκολες ώρες. Για ένα ιατρικό της θέμα. Δεν θέλω να πω παραπάνω πληροφορίες, ωστόσο γνωρίζουμε ότι είναι... είναι σοβαρά, νοσηλεύεται. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά είναι. Νοσηλεύεται και είναι στο πλευρό της φυσικά οι κόρες της», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος της εκπομπής.