Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αποκάλυψη Καλλιακμάνη ότι παλιότερα είχε βρεθεί εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή/ εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα

Μεγάλη ταλαιπωρία υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, μετά από εισαγγελική παραγγελία, εντός ψυχιατρικής κλινικής, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του, στις 14 Αυγούστου. Όμως, οι θεράποντες ιατροί δε βρήκαν κάτι κι έτσι βγήκε πολύ γρήγορα τις επόμενες μέρες.

«Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», είχε αναφέρει στο πρώτο του μήνυμα ο τραγουδιστής μέσω του Star, μέσα από το Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε επίσημα εξιτήριο από το Δρομοκαϊτειο στις 21/8- φωτογραφία Eurokinissi

Μαζωνάκης: Mήνυση εναντίον όλων των μελών της οικογένειάς του και μιας φίλης της οικογένειας

Τώρα, ο δημοφιλής τραγουδιστής θα κινηθεί νομικά εναντίον των μελών της οικογένειάς του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε συναυλία του το 2024/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

«Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να υποβάλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του Γιώργου, αυτές τις λίγες μέρες στο δημόσιο ψυχιατρείο, Δρομοκαΐτειο. Στη μήνυσή μου τους αναφέρω, είναι όλα τα μέλη της οικογένειας και μια φίλη της οικογένειας. Το πρόσωπο αυτό είχε παλαιότερα και μια επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο. Η μήνυση έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές», είπε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

Είναι στενοχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος για αυτόν

«Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Ο Γιώργος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να προασπίσει την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του υπόσταση και την ψυχική του υπόσταση. Διαφορετικά είδατε ότι σε ελάχιστο χρόνο τον δίπλωσαν σε μια κόλλα χαρτί και κινδύνευσαν όλα αυτά. Είναι το ελάχιστο απέναντι στην υπόσταση και στον σεβασμό του εαυτού του», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στους γονείς του, Κλειώ και Μανώλη Μαζωνάκη, σε συναυλία του το 2023/ NDΡ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στις αδελφές του, Βάσω και Μαρία Μαζωνάκη, το 2014/ NDΡ

Αποκάλυψη Καλλιακμάνη: Eίχε βρεθεί εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του Μαζωνάκη

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, που βρισκόταν στο πάνελ της εκπομπής, προχώρησε σε μια αποκάλυψη, μη θέλοντας όμως να δώσει λεπτομέρειες.

«Παλιότερα υπήρξε ένα περιστατικό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε μένα ζητώντας τη βοήθειά μου, γιατί θεωρούσε ότι κάποιοι τον παρακολουθούν κτλ. Τον βοήθησα και έγιναν κάποια περιστατικά. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του, αλλά δεν ήταν δυνατό. Ρωτήστε τον γι’ αυτό περιστατικό. Είχα πάει στο σπίτι του Γιώργου. Ο Γιώργος πήρε στα χέρια τον δέκτη, με τον οποίο τον παρακολουθούσαν. Εγώ του είπα να τον ανοίξει, εκείνος ξέρει αν τον άνοιξε. Ζήτησε τη βοήθειά μου και του συνέστησα κάποιον άνθρωπο. Ρωτήστε τον αν θέλει να το βγάλει στην επιφάνεια, μπορεί να μη θέλει», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ ξέρω ότι κάποιοι είχαν πρόσβαση στις κάμερες του σπιτιού του», απάντησε ο δικηγόρος του.

«Εγώ το είπα στον δικηγόρο αν θέλει να το χρησιμοποιήσει αυτό και αν έχει σχέση με την υπόθεση. Ίσως να μη θέλει ή να μην έχει σχέση με την υπόθεση» πρόσθεσε ο Γ. Καλλιακμάνης.