Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»

Καταθέτει σήμερα μηνύσεις εις βάρος των μελών της οικογένειάς του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.25 , 11:59 Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
12.09.25 , 11:42 Ψινάκης για Ρουβά: «Δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε – Δε μιλάμε πια»
12.09.25 , 11:33 VW Amarok: Εκπτώσεις μέχρι 3000 ευρώ
12.09.25 , 11:30 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή στιγμή με τα παιδιά της πριν το σχολείο
12.09.25 , 11:27 24ωρο Μετρό, Τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
12.09.25 , 11:25 Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου
12.09.25 , 11:20 Παναγιώτης Στάθης: Η ηλικία, οι γάμοι και ο θάνατος του αδελφού του
12.09.25 , 10:40 Τροχαίο Πάτρα: Επί ένα χιλιόμετρο η 73χρονη οδηγούσε ανάποδα
12.09.25 , 10:32 Ρέμος - Μπόσνιακ: Επιστροφή στο σχολείο για την κούκλα κόρη τους
12.09.25 , 10:32 Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή - Το συγκινητικό «αντίο» του ηθοποιού
12.09.25 , 10:22 Χειλάκης – Μαξίμου: Το love story του ζευγαριού που μετρά 19 χρόνια γάμου
12.09.25 , 10:20 Quiz: Μπορείς να μαντέψεις τις ηλικίες των επωνύμων;
12.09.25 , 10:05 Επίδομα 150 ευρώ για σχολικά είδη: Ποιοι το δικαιούνται
12.09.25 , 09:59 Νίκος Μουτσινάς: Βγήκε στον «αέρα» της Κατερίνας Καραβάτου - Τι είπαν;
12.09.25 , 09:58 «Αγριεύει» ο καιρός: Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Παναγιώτης Στάθης: Η ηλικία, οι γάμοι και ο θάνατος του αδελφού του
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
«Αγριεύει» ο καιρός: Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο
Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που μετακόμισε... ξανά!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αποκάλυψη Καλλιακμάνη ότι παλιότερα είχε βρεθεί εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή/ εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλη ταλαιπωρία υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, μετά από εισαγγελική παραγγελία, εντός ψυχιατρικής κλινικής, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του, στις 14 Αυγούστου. Όμως, οι θεράποντες ιατροί δε βρήκαν κάτι κι έτσι βγήκε πολύ γρήγορα τις επόμενες μέρες. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Απαντά» με μηνύσεις για πλαστογραφία και υπεξαίρεση

«Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», είχε αναφέρει στο πρώτο του μήνυμα ο τραγουδιστής μέσω του Star, μέσα από το Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε επίσημα εξιτήριο από το Δρομοκαϊτειο στις 21/8- φωτογραφία Eurokinissi

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε επίσημα εξιτήριο από το Δρομοκαϊτειο στις 21/8- φωτογραφία Eurokinissi

Μαζωνάκης: Mήνυση εναντίον όλων των μελών της οικογένειάς του και μιας φίλης της οικογένειας

Τώρα, ο δημοφιλής τραγουδιστής θα κινηθεί νομικά εναντίον των μελών της οικογένειάς του. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε συναυλία του το 2024/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε συναυλία του το 2024/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

«Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να υποβάλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του Γιώργου, αυτές τις λίγες μέρες στο δημόσιο ψυχιατρείο, Δρομοκαΐτειο. Στη μήνυσή μου τους αναφέρω, είναι όλα τα μέλη της οικογένειας και μια φίλη της οικογένειας. Το πρόσωπο αυτό είχε παλαιότερα και μια επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο. Η μήνυση έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές», είπε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

Είναι στενοχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος για αυτόν

«Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Ο Γιώργος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να προασπίσει την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του υπόσταση και την ψυχική του υπόσταση. Διαφορετικά είδατε ότι σε ελάχιστο χρόνο τον δίπλωσαν σε μια κόλλα χαρτί και κινδύνευσαν όλα αυτά. Είναι το ελάχιστο απέναντι στην υπόσταση και στον σεβασμό του εαυτού του», πρόσθεσε ο δικηγόρος. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στους γονείς του, Κλειώ και Μανώλη Μαζωνάκη, σε συναυλία του το 2023/ NDΡ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στους γονείς του, Κλειώ και Μανώλη Μαζωνάκη, σε συναυλία του το 2023/ NDΡ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στις αδελφές του, Βάσω και Μαρία Μαζωνάκη, το 2014/ NDΡ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στις αδελφές του, Βάσω και Μαρία Μαζωνάκη, το 2014/ NDΡ

Αποκάλυψη Καλλιακμάνη: Eίχε βρεθεί εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του Μαζωνάκη

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, που βρισκόταν στο πάνελ της εκπομπής, προχώρησε σε μια αποκάλυψη, μη θέλοντας όμως να δώσει λεπτομέρειες. 

«Παλιότερα υπήρξε ένα περιστατικό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε μένα ζητώντας τη βοήθειά μου, γιατί θεωρούσε ότι κάποιοι τον παρακολουθούν κτλ. Τον βοήθησα και έγιναν κάποια περιστατικά. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του, αλλά δεν ήταν δυνατό. Ρωτήστε τον γι’ αυτό περιστατικό. Είχα πάει στο σπίτι του Γιώργου. Ο Γιώργος πήρε στα χέρια τον δέκτη, με τον οποίο τον παρακολουθούσαν. Εγώ του είπα να τον ανοίξει, εκείνος ξέρει αν τον άνοιξε. Ζήτησε τη βοήθειά μου και του συνέστησα κάποιον άνθρωπο. Ρωτήστε τον αν θέλει να το βγάλει στην επιφάνεια, μπορεί να μη θέλει», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ ξέρω ότι κάποιοι είχαν πρόσβαση στις κάμερες του σπιτιού του», απάντησε ο δικηγόρος του. 

«Εγώ το είπα στον δικηγόρο αν θέλει να το χρησιμοποιήσει αυτό και αν έχει σχέση με την υπόθεση. Ίσως να μη θέλει ή να μην έχει σχέση με την υπόθεση» πρόσθεσε ο Γ. Καλλιακμάνης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΜΗΝΥΣΕΙΣ
 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 |
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ
 |
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
 |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top