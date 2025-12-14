 Jaecoo 7 SHS: Δοκιμάζουμε το νέο plug-in υβριδικό μοντέλο

Ναι, η Omoda και Jaecoo είναι μια νέα αυτοκινητοβιομηχανία από την Κίνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, ειδικά όταν βλέπουμε ότι έχουν γίνει άλματα από την συγεκριμένη χώρα στον τομέα της αυτοκίνησης. Η συγκεκριμένη μάρκα μάλιστα αποτελεί μέλος του ομίλου Chery Automobile Co. Ltd, μιας αυτοκινητοβιομηχανίας η οποία κατασκευάζει μοντέλα προηγμένης τεχνολογίας.

Να σημειώσουμε όμως κια κάτι σημαντικό. Η εταιρεία O&J Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. η οποία εισάγει τα μοντέλα Omoda και Jaecoo είναι «αδελφή» της Star Automotive Ελλάς η οποία εισάγει τις Mercedes και smart στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και εγγύηση για το μέλλον της μάρκας.

Πριν μπούμε στις λεπτομέρεις της εξωτερικής σχεδίασης αξίζει να αναφέρουμε ότι το Jaecoo 7 έχει κερδίσει πέντε αστέρια στα crash test του ΕuroNCAPμ χάρη στο πλάισιο του αμαξώματος το οποίο αποτελείται σε ποσοστό 80% από χάλυβα υψηλής αντοχής.

Το Jaecoo 7 SHS το όνομα του που προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων “Jaeger” (κυνηγός) και “Cool”, διαθέτει ένα από τα πιο εντυυπωσιακά αμαξώματα που έχουμε δει. Φέρνει λίγο από Range Rover. Σχεδίαση η οποία παραπέμπει σε premium κατηγορία με κύριο χαρακτηριστικά αυτής το μπροστινό μέρος.

Μιλάμε για το πλατύ καπό και για την επιβλητική μάσκα με τις κάθετες γρίλλιες η οποία σε καθηλώνει όταν την δεις από τον καθρέφτη του μπροστινού αυατοκινήτου. Η τελευταία «δένει» αρμονικά με τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα που ξεχωρίζουν λόγω της τοποθέτησης τους στο πάνω μέρος. Την δυναμική εικόνα συμπληρώνουν τα φωτιστικά σώματα με τα «pixel» τα οποία βρίσκονται στις άκρες του προφυλακτήρα.

Στο πλαινό μέρος το οποίο είναι ογκώδες, ξεχωρίζουν οι απλές γραμμές με τους φαρδείς ώμους τα περιμετρικά μάυρα πλαστικά και οι κλειστές όμορφες αλουμι΄νένιες ζάντες. Το πίσω μέρος θυμίζει Discovery.

Στο πίσω μέρος επιπλέον η σχεδιάση εμπνέει κύρος με τα όμορφα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led να συνδεόνται μεταξύ τους με μια φωτεινή λωρίδα στο πάνω μέρος και την γραμματοσειρά με την ομομασία του μοντέλου ακριβώς από κάτω στην μέση.Μήκος x Πλάτος . x Υψος. 4.500x1.865x1.670 χλστ.με το μεταξόνιο να είναι στα 2.672 χλστ.



Περνάμε στο εσωτερικό που είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά. Εκεί συναντάμε ένα hi tech περιβάλλον με δυο ψηφιακές οθόνες. Η μια ευκρινέστατη είναι η οθόνη του πίνακα οργάνων.

Στο παρμπρίζ εμφανίζονται οι ενδείξεις του head up dislay. Η κεντρική του συστήματος .nfotainment έχει διαγώνιο 14,25 ίντσες με προηγμένο λειτουργικό της Qualcomm το οποίο είναι γρήγορο στην απόκριση με πολλά υπομενού.

Σημειώστε ότι μέσα από την οθόνη μπορείς να χειριστείς τα πάντα ακόμη και την ρύθμιση των εσωτερικών καθρεφτών ή ακόμη και να ανοίξεις την τεράστια πανοραμική οροφή. Για να τα χειριστείς όλα υατά χρειάζεσαι που για να εξοικειωθείς μαζί τους χρειάζεσαι σχετικά μικρό χρόνο. Η ασφάλεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα καθώς είχαμε στην διάθεση μας πάνω από 20 συστήματα ασφαλείας. Επιπλεόν στον πίνακα οργάνων εμφανίζονται τα οχήματα που προπορεύονται η κινούνται παράλληλα όπως και οι πεζοί.

Εντυπωσιακή είναι και η λειτουργία της κάμερας η οποία προσφέρει περιμετρική θέαση 560 μοιρών. Για να βλέπεις την κάθε πλευρά αρκεί να πατάς πάνω στην κάθε ένδειξη που υπάρχει στην φιγούρα του αυτοκινήτου. Επιπλέον το ηχοσύστημα της SONY με τα 8 ηχεία μετατρέπει τον θάλαμο επιβατών σε... Μέγαρο μουσικής.



Το Jaecoo 7 Super Hybrid System αδιαθέτει άνετους εσωτερικούς χώρους για τους επιβάτες αλλά και για τις αποσκευές και τα μικροαντικέιμενα στην καμπίνα .Ο μοχλός επιλογής ταχυτήτων βρίσκεται στην κολώνα του τιμονιού αφήνοντας ελεύθερο χώρο για τις ποτηροθήκες και κινητό τηλέφωνο.

Η φαρδιά κεντρική κονσόλα με σχεδίαση «γέφυρας» είναι ιδιαίτερα πρακτική με πολλές θέσεις αποθήκευσης. Οι επιβάτες από την άλλη πλευρά αισθάνονται ιδιαίτερα άνετα με τους πίσω τρείς ακόμη και αν είναι πάνω από 1,90 μέτρα να έχουν επαρκείς χώρους για γόνατα και κεφάλια.

Η τεράστια πανοραμική οροφή η οποία ανοίγει ηλεκτρικά και μέσω της οθόνης αλλά και με τους διακόπτες προσφέρει άλλη αίσθηση ευρυχωρίας αλλά και σου φτιάχνει την διάθεση.

Για τις αποσκευές υπάρχουν διαθέσιμα 500 λιτρα. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει στα 1.265 λίτρα. Το πόρτμπαγκάζ διαθέτει διπλό πάτωμα με θήκες ενώ η πόρτα ανοίγει και κλείνει ηλεκτρικά διευκολύνοντας την φόρτωση

Για να ξεκινήσεις δεν χρειάζεσαι να πατήσεις κάποιον διακόπτη αλλά να φορέσεις την ζώνη ασφαλείας και να έχεις πάνω σου το κλειδί. Αν δεν βάλεις ζώνη ασφαλείας ξέχνα την εκκίνηση. Στην «καρδιά» του Jaecoo 7 SHS τοποθετηθεί η επαναστατική τεχνολογία Super Hybrid.

Με κινητήρα 5ης γενιάς 1.5TGDI (DHE) που αποδίδει 143 ίππους ο οποίος αναλαμβάνει την κίνηση του οχήματος και θερμική απόδοση 44,5%, σε συνδυασμό με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Ο βενζινοκινητήρας συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες.

Ο πιο ισχυρός έχει απόδοση 204 ίππους να αναλαμβάνει κυρίως της ηλεκτρική κίνηση ενώ ο δεύτερος με απόδοση 84 ίππους έχει το ρόλο γεννήτριας. Το κιβώτιο με την κωδική ονομασία Dedicated Hybrid Transmission (DHT) είναι αυτόματο με δύο σχέσεις και μέσω αυτού επιλέγεται η λειτουργία του υβριδικού συστήματος που θα χρησιμοποιείται στην κάθε περίσταση.

H κορυφαία έκδοσή του με plug-in υβριδικό σύστημα προηγμένης τεχνολογίας αποδίδει συνδυαστικά 347 ίππους και 525 Nm ροπής, τιμές που φέρνουν το μοντέλο στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας του. Στην πράξη πατώντας το δεξί πεντάλ το Jaecoo 7 SHS με βάρος 1.870 κιλά, θέλει στο πρόγραμμα Sport μόλις 8 δευτερόλεπτα για να πιάσει τα 0-100 χλμ./ώραμ με την τελική ταχύτητα να αγγίχζει τα 180 χλμ./ώρα.

Όταν το πιέσεις στα «κόκκινα» ο κινητήρας κάνει αισθητή την παρουσία του, για λίγο όμως μέχρι να μπουν στο παιχνίδι οι ηλεκτροκινητήρες και αυτό βέβαια γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης που θα επιλέξεις. Το πρωτοποριακό σύστημα μπαταρίας προσφέρει αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία και λειτουργεί εύρυθμα ακόμα και στις πιο ακραίες θερμοκρασίες, από -35°C έως 60°C.

Το Jaecoo 7 Super Hybrid System χρησιμοποιεί κυρίως τον ηλεκτροκινητήρα για την κίνησή του, μέσω του αυτόματου υβριδικού κιβωτίου DHT δύο σχέσεων με τα προγράμματα οδήγησης. Συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, εξαιρετική οικονομία καυσίμου και καθαρή ηλεκτρική αυτονομία, από 80-90 χλμ.ενώ η συνδυαστική αυτονομία αγγίζει παρακαλώ και μπορεί να ξεπεράσερι τα 1200 χιλιόμετρα.. Η μέση κατανάλωση του Jaecoo 7 κυμαίνεται από 0,7 έως 5,8 λίτρα /100 χλμ. ανάλογα το πρόγραμμα οδήγησης και την πληρότητα φόρτισης της ματαρίας.

Η μπαταρία του συστήματος 18,3 kWh και για την φόρτιση της υπάρχει on board φορτιστής με ισχύ 6,6 kW και χρειάζεται λίγο πάνω από 3 ώρες για μια πλήρη φόρτιση. Με ταχυφορτιστή (DC) 40 kW ο χρόνος για την φόρτιση 30-80% της μπαταρίας είναι μικρότερος από 20 λεπτά.

Το Jaecoo 7 SHS είναι ένα καλά στημένο αυτοκίνητο με την ρύθμιση της ανάρτησης με γόνατα MacPherson εμπρός και διάταξη διπλών ψαλιδιών πίσω να είναι σφιχτή. Έτσι παρά το αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 20 οι κλίσεις στις στροφές είναι ελεγχόμενες

To τιμόνι έχει σχετικά καλή πληροφόρηση και σωστό βάρος. Όμως αυτή η αυξημένη απόσταση σε συνδυασσμό με την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κατανομή ροπής δίνει πρόσφυση σε κακοτράχαλους χωματόδρομους εκεί όπου κινείσαι χωρίς φόβο «τραυματισμών» στο κάτω μέρος. Τα φρένα είναι αποτελεσματικά με την γνωστή αίσθηση του συστήματος ανάκτησης ενέργειας.

Συνπέρασμα: Το Jaecoo 7 SHS διαθέτει όλα τα προσόντα για να βρεθεί στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων. Με όμορφη σχεδίαση ,ποιότητα κατασκευής πλουσιότατο εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας, η υβριδική Super Hybrid τεχνολογία του (SHS) εξασφαλίζει αποδοτική κατανάλωση με εκληκτική αυτονομία και εξαιρετική οδηγική εμπειρία, ενώ η στιβαρή κατασκευή και ο πολυτελής εσωτερικός διάκοσμος ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση άνεσης και ασφάλειας.

Το Jaecoo 7 SHS Select συνδυάζει απόδοση, αυτονομία και οικονομία, προσφέροντας όφελος 6.000 ευρώ που μειώνει την τιμή του στα 33.490 ευρώ, Η έκδοση Exclusive διατίθεται με όφελος 4.000 ευρώ με την τιμή να διαμορφώνεται στα 38.490 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η εγγύηση 7 ετών για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 8 για την μπαταρία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

