Νίκος Πορτοκάλογλου: Παρουσιάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Παλλάς

Τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Νίκος Πορτοκάλογλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Ανάμεσα», ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Παλλάς, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Μαζί του, σε δύο ξεχωριστά βράδια γεμάτα συγκίνηση και μουσική, θα βρεθούν σπουδαίοι καλλιτέχνες και φίλοι του τραγουδοποιού, για να μοιραστούν τη σκηνή και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό μουσικό γεγονός.

Οι συναυλίες «Ανάμεσα σε φίλους» σηματοδοτούν τη ζωντανή πρεμιέρα του νέου δίσκου, ο οποίος περιλαμβάνει καινούργιο, πρωτότυπο υλικό και συνεργασίες με αγαπημένους ερμηνευτές.

Παράλληλα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα παρουσιάσει τα πιο γνωστά τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του, σε ένα ταξίδι που ενώνει το παρελθόν με το παρόν της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Νίκος Πορτοκάλογλου

Πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με σύγχρονη αισθητική, πλούσιες ενορχηστρώσεις και έντονο συναισθηματικό φορτίο, που αποτυπώνει την ώριμη δημιουργική φάση ενός από τους πιο αγαπητούς και σημαντικούς τραγουδοποιούς της χώρας.

 Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μια μοναδική μουσική εμπειρία – μια συνάντηση «ανάμεσα» στο χθες και το σήμερα, ανάμεσα σε φωνές, ιστορίες και ήχους που μας ενώνουν.

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα: τραγούδι, νέι
Μάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικά
Κατερίνα Λιάκη: πλήκτρα
Σοφοκλής Γκέκας: τύμπανα
Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά
Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά
Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι, λαούτο
Κώστας Μιχαλός: ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα
Βασίλης Κατσαμπέλας: κρουστά
Άκης Πασχαλάκης: ηχοληψία p.a.
Αγαπητός Καταξάκης: ηχοληψία stage
Μελίνα Ζερβάκη: φωτισμοί
Οργάνωση παραγωγής: 360ο Entertainment

Details
Start:
15 Δεκεμβρίου @ 9:00 μμ
End:
16 Δεκεμβρίου @ 11:30 μμ
Event Categories:
2025-2026, Μουσική
Venue
Θέατρο Παλλάς
Βουκουρεστίου 3-5
Αθήνα, Αθήνα 10564 Ελλάδα + Google Map
Phone
2103213100

ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ
