To Traction στο περίφημο Goodwood Revival στη Βρετανία

O Κώστας και η Ινώ Στεφανή ταξιδεύουν, αποκλειστικά για τους τηλεθεατές του TractioN, στη Βρετανία και στο περίφημο Goodwood Revival, το πλέον εμβληματικό φεστιβάλ για οχήματα που μεσουράνησαν στον δρόμο ή στις πίστες αγώνων πριν από πολλές δεκαετίες! Σαν... πολεμικοί ανταποκριτές, κάνουν ρεπορτάζ απευθείας, σε ένα μέτωπο αλλιώτικο από τα άλλα! Διότι στο εκπληκτικό Goodwood Revival δίνεται κάθε χρόνο η έσχατη «μάχη» ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν των μηχανοκίνητων!

Ο Κώστας και η Ινώ, μας ταξιδεύουν στον απίθανο κόσμο ενός απέραντου πάρτι, καθώς, πάνω από όλα, το Goodwood Revival είναι μια πολυήμερη γιορτή, αφιερωμένη στην ομορφιά, στην τέχνη και στην τεχνολογία των κλασικών οχημάτων. Και όχι μόνο: κάθε χρόνο, το Goodwood Revival έχει έναν θεματικό πυρήνα, τιμά περιόδους της ιστορίας και, φυσικά, προσωπικότητες, που σημάδεψαν με τα κατορθώματά τους την πορεία των μηχανοκίνητων, είτε στην αγορά, είτε στους αγώνες.

Το τιμώμενο πρόσωπο στο Goodwood Revival 2025, εκεί όπου οι άνθρωποι κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο χρόνο, ήταν ένας από τους καλύτερους οδηγούς αγώνων, που εμφανίστηκαν ποτέ, ο Σκοτσέζος Jim Clark! Δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Φόρμουλα 1 τη δεκαετία του '60, δαίμονας της ταχύτητας, αλλά και άγγελος ως χαρακτήρας, ο Clark υπήρξε πρότυπο αθλητικού ήθους. Το ίδιο ισχύει επίσης για τους μεγάλους πρωταθλητές που συναντά το TractioN στο Goodwood Revival 2025 και μιλούν στην κάμερα της εκπομπής σούπερ-σταρ, όπως ο Βρετανός Jenson Button (παγκόσμιος πρωταθλητής F1 το 2009) και ο Δανός Tom Kristensen (9 φορές νικητής στις 24 ώρες του Λε Μαν).

Για περισσότερα γύρω από το μαγικό Goodwood Revival, μη χάσετε το νέο επεισόδιο του TractioN!

➢ CITRÖEN C3 AIRCROSS: Σάλπισμα... επιστράτευσης στο TractioN, καθώς καλούνται να πάρουν θέση μπροστά στην κάμερα της εκπομπής τέσσερις συντάκτες! Η αποστολή τους είναι να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον νέο μοντέλο, το C3 AIRCROSS της CITRÖEN. Ένα SUV, για την οικογένεια, για την καθημερινότητα, δηλαδή για να εξυπηρετεί πραγματικούς ανθρώπους. Και, μάλιστα, χάρη στην εμπνευσμένη αξιοποίηση κάθε χιλιοστού διαθέσιμου χώρου, στο σαλόνι του CITRÖEN C3 AIRCROSS μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 7 άτομα, κάτι μοναδικό για τη συγκεκριμένη κατηγορία!

➢ FIAT GRANDE PANDA: Ο Θωμάς Ευθυμίου και ο Μάνος Στεφανής υποδέχονται στο TractioN το GRANDE PANDA! Η FIAT κατάφερε για μία ακόμη φορά να εντυπωσιάσει το κοινό, παρουσιάζοντας ένα ολόφρεσκο, στιλάτο και ελκυστικό «αστικό SUV». Με άλλα λόγια -και όπως λέει η FIAT, «το GRANDE PANDA είναι αυτοκίνητο που κάνει την καθημερινότητά σας Pandastic»!

➢ FORD RANGER PLUG-IN HYBRID: To TractioN αποκαλύπτει το πώς ένα θηρίο παντός εδάφους, σκληροτράχηλο και σκληροπυρηνικό μπήκε στην... πρίζα! Το best seller της αγοράς στην κατηγορία των pick up, το FORD RANGER, εκσυγχρονίζεται και κάνει το μεγάλο βήμα υιοθετώντας υβριδική τεχνολογία. Έτσι, στο εξής όποιος ονειρεύεται να αποκτήσει ένα επιβλητικό FORD RANGER, έχει στη διάθεσή του, μία επιπλέον επιλογή, την έκδοση plug-in hybrid, με την προσθήκη ηλεκτροκινητήρα, για μια αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση σε ακτίνα 50 χλμ.

➢ STEM RACING: Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, το TractioN προβάλλει την προσπάθεια μιας ομάδας παιδιών από το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου, ως «SBMT Racing Team» να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, αλλά και να αγωνιστούν οδηγώντας το, ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1 σε μινιατούρα! Μόνο θαυμασμός για τα παιδιά από το Ξυλόκαστρο, που έφτασαν ως τους παγκόσμιους τελικούς του STEM RACING, στη Σιγκαπούρη και απέναντι σε έναν δυνατό διεθνή ανταγωνισμό εκπροσώπησαν άριστα την Ελλάδα!

➢ DUCATI STREETFIGHTER V2: Ο... γκουρού των διτρόχων, Θανάσης Χούντρας, εξηγεί στο κοινό του TractioN πώς ένας χαρακτηρισμός που παλαιότερα αφορούσε τα... «κακά παιδιά», τους αποκαλούμενους «street fighters», πλέον εξαγνίστηκε από οτιδήποτε αρνητικό και πέρασε στην επίσημη ονοματοδοσία της DUCATI. Μια υπέροχη, σούπερ σπορ μοτοσικλέτα, με ισχυρές δόσεις δύναμης, τεχνολογίας, αλλά και καθηλωτικής γοητείας!

TractioN

Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής

Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής

Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς

Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης



Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας

Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

Εταιρία Παραγωγής: Prostef



