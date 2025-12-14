Άση Μπήλιου: Δύσκολη όψη Άρη – Ποσειδώνα: Τι να προσέξουν τα ζώδια!

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Κυριακή ο Άρης λίγο πριν εξέλθει από τον Τοξότη θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα λόγια, τις πράξεις αλλά και στις μετακινήσεις μας. Το τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα επηρεάζει σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες των τελευταίων ημερών αυτοί που θα δεχθούν άμεσα την επιρροή της όψης. Συνήθως οι όψεις με τον Ποσειδώνα συνδέονται με χαμηλά επίπεδα ενέργειας, τάση για εξαπατήσεις ή μεγάλες προσδοκίες, ψέματα και ψευδείς ειδήσεις, σκάνδαλα. Δεν είναι απίθανο να νιώθουμε πιο απογοητευμένοι κάτω από αυτή την επιρροή που δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να αφεθούμε και να πέσουμε σε καταστάσεις αυτολύπησης. Υπάρχει ακόμη η τάση καχυποψίας, ζήλιας, εκδικητικότητας στις σχέσεις, ενώ μπορεί να «χτυπάμε» στις ευαισθησίες των άλλων είτε στην προσωπική είτε στην επαγγελματική μας ζωή. 

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο asibiliou.gr

