Reuters: Δεύτερο πρόγραμμα για εξοπλισμούς SAFE στο τραπέζι της ΕΕ

Η Ευρώπη ανοίγει ξανά το ταμείο της άμυνας – Δικαίωση Δένδια

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Δικαίωση της ελληνικής στρατηγικής και προσωπικά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια συνιστά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πλέον ανοιχτά τη δημιουργία δεύτερου προγράμματος δανείων SAFE για αμυντικά έργα, μετά τη συντριπτική υπερκάλυψη του πρώτου.

Όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο, το αρχικό πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ υπερκαλύφθηκε, με αιτήματα που έφτασαν τα 190 δισ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί κράτη-μέλη να ζητούν νέο γύρο χρηματοδότησης.  Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στοχευμένη εσωτερική κριτική που ασκήθηκε στην Αθήνα, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – στο πλαίσιο τυπικής και πάγιας διαδικασίας αξιολόγησης – ζήτησε με επιστολή της την επανυποβολή του ελληνικού φακέλου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  
 

