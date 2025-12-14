Reuters: Δεύτερο πρόγραμμα για εξοπλισμούς SAFE στο τραπέζι της ΕΕ

Δικαίωση της ελληνικής στρατηγικής και προσωπικά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια συνιστά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πλέον ανοιχτά τη δημιουργία δεύτερου προγράμματος δανείων SAFE για αμυντικά έργα, μετά τη συντριπτική υπερκάλυψη του πρώτου.

Όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο, το αρχικό πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ υπερκαλύφθηκε, με αιτήματα που έφτασαν τα 190 δισ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί κράτη-μέλη να ζητούν νέο γύρο χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στοχευμένη εσωτερική κριτική που ασκήθηκε στην Αθήνα, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – στο πλαίσιο τυπικής και πάγιας διαδικασίας αξιολόγησης – ζήτησε με επιστολή της την επανυποβολή του ελληνικού φακέλου.

