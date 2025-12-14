ΗΠΑ: Το βίντεο με τον φερόμενο δράστη να φεύγει μετά τους πυροβολισμούς

Ανθρωποκυνηγητό μετά τη φονική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Brown

Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ, AP Photo
Ύποπτος πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βίντεο με το άτομο που εκτιμάται ότι  είναι ο δράστης των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, που είχαν ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της πόλης  Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε Πανεπιστήμιο

Το πρόσωπο του άνδρα, γύρω στα 30, ο οποίος είναι ντυμένος με σκούρα χρώματα δε διακρίνεται  καθαρά,   ενώ εξετάζεται αν φορούσε μάσκα.

Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο

Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο  


ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη της ένοπλης επίθεσης στο πανεπιστήμιο Brown

Την ίδια ώρα ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη από την αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη  

Περισσότερα από 400 μέλη των δυνάμεων επιβολή της τάξης συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης με πυροβόλο όπλο στο πανεπιστήμιο Brown. 
  
Το πανεπιστήμιο παραμένει σε lockdown αρκετές ώρες αφού ο δράστης εισήλθε κρατώντας όπλο σε ένα κτίριο όπου βρίσκονταν φοιτητές. Οι δρόμοι γύρω από την πανεπιστημιούπολη είναι γεμάτοι με οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ώρες μετά το συμβάν. 

Ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ αστυνομικοί, πράκτορες του FBI και της υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) πραγματοποιούν έρευνες στους δρόμους και τα κτίρια γύρω από την πανεπιστημιούπολη. 

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς, ο Τίμοθι Ο’ Χάρα, δήλωσε ότι ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί. 

Όπως εκτιμούν οι αρχές, ο ένοπλος διέφυγε αφού πυροβόλησε εναντίον φοιτητών στο κτίριο μηχανικών Barus & Holley του πανεπιστημίου Μπράουν, οι πόρτες του οποίου δεν ήταν κλειδωμένες. 

«Είμαστε μιάμιση εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα», δήλωσε ο δήμαρχος του Πρόβιντενς Μπρετ Σμάιλι. «Παρακαλώ, προσευχηθείτε για αυτές τις οικογένειες».

Επτά από τους εννέα τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου. 

Αστυνομικοί σπεύδουν στο Πανεπιστήμιο Μπράουν μετά την κλήση για επίθεση

Αστυνομικοί σπεύδουν στο Πανεπιστήμιο Μπράουν μετά την κλήση για επίθεση (Photo AP) 

Το Brown, που βρίσκεται στο Κόλετζ Χιλ στην πρωτεύουσα της πολιτείας Ρόουντ Άιλαντ, αποτελείται από εκατοντάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και κοιτώνες.

«Αυτή είναι μια μέρα που κανείς εύχεται να μην συμβεί ποτέ», δήλωσε η πρύτανης του Μπράουν, η Κριστίνα Πάξσον, επιβεβαιώνοντας ότι όλα ή σχεδόν όλα τα θύματα είναι φοιτητές.  

Κάτω από τα γραφεία για ώρες

Καθώς διαδίδονταν τα νέα για τους πυροβολισμούς, το πανεπιστήμιο κάλεσε τους φοιτητές να αναζητήσουν καταφύγιο στο σημείο όπου βρίσκονταν. 

Ο Ντάνιελ ΜακΚι κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ δεσμεύθηκε ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. «Θα φροντίσουμε να συλλάβουμε το πρόσωπο που προκάλεσε τόσα δεινά σε τόσους πολλούς ανθρώπους», τόνισε. 

Η έρευνα για τον δράστη είναι δύσκολη καθώς χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στους δρόμους του Πρόβιντενς χθες το βράδυ, είτε για να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους είτε για να παρακολουθήσουν συναυλίες και εκδηλώσεις, εξήγησαν οι τοπικοί αξιωματούχοι. 

Τραμπ: «Φρικτή η κατάσταση» 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι έχει ενημερωθεί για την κατάσταση, την οποία χαρακτήρισε «φρικτή».

«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά», πρόσθεσε. 

Εκατοντάδες αντίστοιχα περιστατικά κάθε χρόνο

Με τα όπλα που κυκλοφορούν στη χώρα να είναι περισσότερα από τους κατοίκους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε επεισόδια με πυροβολισμούς απ’ οποιαδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος. 

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί

Οι ένοπλες επιθέσεις αποτελούν μάστιγα, την οποία η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται πως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί αντιτίθενται σθεναρά στον περιορισμό της οπλοκατοχής. Το δικαίωμα των πολιτών να κατέχουν όπλα κατοχυρώνεται από τη Δεύτερη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, που ορίζει τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών ως οποιοδήποτε περιστατικό με τέσσερα ή περισσότερα θύματα, έχει καταγράψει 389 φέτος, ανάμεσά τους τουλάχιστον έξι σε σχολεία. 

Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη την ίδια πηγή, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες, ενώ το 2025 καταγράφηκαν περισσότερα από 500 περιστατικά μαζικών πυροβολισμών. 

ΗΠΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΗΠΑ
 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BROWN
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
