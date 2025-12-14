ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε Πανεπιστήμιο

Ένοπλος άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ

Κοσμος
Πηγή: ΑΜΠΕ με πληροφορίες από NBC, photo AP Steven Senne, βίντεο Action24
Πυροβολισμοί σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ (βίντεο Action24)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σοβαρά, στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, από πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έως και 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά ενόπλου.

Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ

Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ/ Photo AP/Charles Krupa

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και επί τόπου έσπευσαν πράκτορες του FBI. 

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί

Για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι τρομερό», είπε σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

Συγγενείς τραυματιών από τους πυροβολισμούς στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκαν

Συγγενείς τραυματιών από τους πυροβολισμούς στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκαν (Photo AP/ Mark Stockwell) 

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί κοντά στο τμήμα Barus & Holley». Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο καλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

ΗΠΑ: Νεκρή η εθνοφρουρός που είχε πυροβοληθεί κοντά στον Λευκό Οίκο

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», προειδοποιίησε η διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές. 

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος - σύμφωνα με μαρτυρίες - ήταν μαυροντυμένος. Τα κίνητρά του δεν έχουν διευκρινιστεί.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
