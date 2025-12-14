ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε Πανεπιστήμιο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σοβαρά, στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, από πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έως και 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά ενόπλου.

Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ/ Photo AP/Charles Krupa

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και επί τόπου έσπευσαν πράκτορες του FBI.

Για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι τρομερό», είπε σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

Συγγενείς τραυματιών από τους πυροβολισμούς στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκαν (Photo AP/ Mark Stockwell)

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί κοντά στο τμήμα Barus & Holley». Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο καλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», προειδοποιίησε η διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος - σύμφωνα με μαρτυρίες - ήταν μαυροντυμένος. Τα κίνητρά του δεν έχουν διευκρινιστεί.



