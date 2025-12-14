IQ 160: Τα Κυριακάτικα βράδια το μυστήριο παρατείνεται με διπλό επεισόδιο

Συντονιστείτε στις 21.00 στο Star

14.12.25 , 11:24 IQ 160: Τα Κυριακάτικα βράδια το μυστήριο παρατείνεται με διπλό επεισόδιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα Κυριακάτικα βράδια το μυστήριο παρατείνεται με διπλό επεισόδιο IQ 160! Απόψε, Κυριακή 14.12.25 στις 21.00 με διπλό επεισόδιο!

Τι θα δούμε στo 9ο & 10ο επεισόδιο 

Επεισόδιο 9
Η Πηνελόπη αποφασίζει να κάνει αμνιοπαρακέντηση, για να βεβαιωθεί για την υγεία του μωρού της. Η Μαρίνα, με την ευκαιρία, την πιέζει να κάνει και τεστ πατρότητας. Έχει βρει ένα ξεχασμένο φούτερ του Τηλέμαχου, το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για δείγμα. Μια μεσήλικη κομμώτρια έχει βρεθεί νεκρή στη μπανιέρα της και ο δολοφόνος προσπάθησε να το κάνει να φανεί ατύχημα. Τα ευρήματα του DNA στη σκηνή του εγκλήματος συνδέονται με άλλους δύο θανάτους γυναικών.

IQ 160: Τα Κυριακάτικα βράδια το μυστήριο παρατείνεται με διπλό επεισόδιο

Δείχνουν ενέργειες ενός κατά συρροή δολοφόνου και κινητοποιείται ολόκληρη η αστυνομική δύναμη, αλλά αποδεικνύεται ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Η κόρη της κομμώτριας είναι σοκαρισμένη, παρόλο που δε διατηρούσε καλή σχέση με τη μητέρα της, διότι εκείνη προσπαθούσε να την απομακρύνει από τον αρραβωνιαστικό της με κάθε τρόπο.

Πού οφειλόταν, όμως, η επιμονή της και ποιο μυστικό κρυβόταν πίσω από αυτήν τη μεγάλη αντιπάθεια;  Η Πηνελόπη θα το αποκαλύψει, ενώ, πίσω από την πλάτη της, η Μαρίνα στέλνει το φούτερ του Τηλέμαχου για το τεστ πατρότητας.

Γκεστ επεισοδίου 9 
Ειρήνη Κατσινούλα (Καλλιρόη Μπούζιου)
Νίκος Βατικιώτης (Μανώλης Παπαλουκάς)
Μαριλένα Δήμα (Αθήνα Μπούζιου)
Σωτήρης Μεντζέλος (Ηλίας Τσολάκης)
Μάκης Πατέλης (Κώστας)
Γιάννης Σοφολόγης (Λεωνίδας)
Αθηνά Μεταλλινού (Μαρία)
Λία Τσάνα (Σάντρα Αφεντούλη)
Σπύρος Σαραφιανός (Σπύρος Βουράκης)

Επεισόδιο 10
Η Πηνελόπη λαμβάνει έναν φάκελο με τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητας, αλλά αρνείται να τον ανοίξει. Μια νεαρή γυναίκα, η Έλλη, έχει εξαφανιστεί. Τα ίχνη της, τους οδηγούν έξω από τη Χαλκίδα, σε μια «ομάδα επιβίωσης», που εκπαιδεύεται για να αντιμετωπίσει το τέλος του κόσμου! Γιατί η Έλλη συμμετείχε σε κάτι τέτοιο και ποιος ήταν ο συνωμοσιολόγος φίλος της, μέλος της ίδιας ομάδας, ο οποίος έχει επίσης εξαφανιστεί;

Η αλήθεια, που θα ανακαλύψουν, θα είναι πέρα από κάθε φαντασία! Στην πορεία της έρευνας, θα συναντήσουν τυχαία και τους γονείς του Αργύρη, οι οποίοι μένουν στην ίδια περιοχή. Εκείνος  προσπαθεί να τους αποφύγει, καθώς είναι ψυχραμένος με τον πατέρα του, εδώ και αρκετά χρόνια. Η παρουσία της Πηνελόπης θα επιδράσει καταλυτικά στη συμφιλίωσή τους.

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι γονείς του καταλήγουν να  πιστέψουν ότι θα αποκτήσουν εγγονάκι! Τα απρόοπτα, όμως, δεν έχουν τελειώσει. Ο Τηλέμαχος μαθαίνει ότι η Πηνελόπη είναι έγκυος και εμφανίζεται, έτοιμος να αναλάβει τα πατρικά του καθήκοντα…


Γκεστ επεισοδίου 10 
Αιμιλία Κονισπολιάτη (Έλλη Πασχάλη)
Γιώργος Κωνσταντινίδης (Ανδρέας Φουρλής)
Μαριάνα Μαριγώνη (αστυνομικίνα)
Αλέξανδρος Πανταζούδης (ρεπόρτερ)
Λάζαρος Βασιλείου (Λάμπρος Σόφρωνας)
Γιάννης Καλατζόπουλος (Μιχάλης Καλατζής)
Τιτίκα Βλαχοπούλου (Όλγα Καλατζή)

IQ 160 με ένταση, τεστ πατρότητας και αποκαλύψεις - Δες sneak preview


 
Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη
Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη 

Συντελεστές
Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανασης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης
Executive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού
Παραγωγή: Barking Well
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160 TRAILER
 |
IQ 160
