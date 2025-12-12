IQ 160 με ένταση, τεστ πατρότητας και αποκαλύψεις - Δες sneak preview

Η αγαπημένη σειρά IQ 160 επιστρέφει αυτή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου με ένα διπλό επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 21.00 το βράδυ στο Star, φέρνοντας νέες ανατροπές και έντονη αγωνία για τους ήρωες.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε το Breakfast@star, η ένταση είναι εμφανής, καθώς η Πηνελόπη Μουρίκη αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερη ιατρική κατάσταση. Η συζήτηση επικεντρώνεται σε μια ένεση που μόλις έγινε, προκαλώντας αναστάτωση στην εγκυμονούσα και ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος με τη γυναικολόγο.

«Πώς αισθάνεσαι; Δεν έχεις κάποια ενόχληση.»

«Όχι, όχι τίποτα. Μόνο αυτή η βελόνα που μου χώσες τη σκέφτομαι και ανατριχιάζω.»

«Έλα, αφού δεν ένιωσες τίποτα.»

«Ναι, αλλά δεν μπορώ να τη βγάλω από το μυαλό μου.»

«Σου είπα. Να μην κοιτάς. Εκεί είσαι.»

Η σκηνή δείχνει τη μέριμνα και την ψυχραιμία της γυναικολόγου, καθώς προειδοποιεί τη Μουρίκη να είναι προσεκτική τις επόμενες μέρες και να επικοινωνήσει αμέσως σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος: «Λοιπόν, θέλω τις επόμενες μέρες να είσαι πολύ προσεκτική. Αν αισθανθείς οτιδήποτε περίεργο θέλω να με πάρεις αμέσως τηλέφωνο.»

Οι εξελίξεις δεν σταματούν εκεί, με αναφορές στα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων και την πιθανότητα περαιτέρω εξειδικευμένων αναλύσεων: «Τα πρώτα θα βγουν πολύ γρήγορα. Εάν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα θα φανεί αμέσως. Οι πιο εξειδικευμένες αναλύσεις θα γίνουν στη συνέχεια.»

Το επεισόδιο περιλαμβάνει και μια αναπάντεχη αναφορά στο αμνιακό υγρό και τεστ πατρότητας, που προσθέτει νέα αγωνία: «Επίσης να σου θυμίσω ότι με το αμνιακό υγρό μπορούμε να κάνουμε τεστ πατρότητας. Αν θέλεις.»

«Όχι, όχι, όχι. Καλύτερα όχι. Αν αλλάξεις γνώμη με ενημερώνεις.» Η σκηνή κλείνει με λίγη δόση χιούμορ: «Το φύλο, θέλεις να σου το πω ή προτιμάς να είναι έκπληξη;»

«Άντε πες το, ας το πάρει το ποτάμι», απαντά η Πηνελόπη.

Και κάπου εκεί σταματά η προβολή και η αγωνία παρατείνεται.

Το διπλό επεισόδιο αναμένεται να καθηλώσει το κοινό με suspense, ανατροπές και δυνατές στιγμές συναισθημάτων, ενώ η εξέλιξη των χαρακτήρων υπόσχεται να φέρει σημαντικές αποκαλύψεις για τη συνέχεια της σειράς.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star