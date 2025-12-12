Σπυροπούλου, Τσαλαπάτη, Βουλγαράκη σε Χmas dinner- Oι λαμπερές εμφανίσεις

Πρόσωπα της ελληνικής showbiz παραβρέθηκαν σε χριστουγεννιάτικο δείπνο σε γνωστό εστιατόριο στο Κολωνάκι και εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους. Το event διοργάνωσε ο Πάνος Μυλωνάς για το νέο του brand, με κεριά και χειροποίητα κεραμικά είδη.
Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Φελίσια Τσαλαπάτη και η Ελένη Βουλγαράκη.
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε μίνι φούστα γνωστού οίκου σε μπορντό χρώμα, λευκό πουκάμισο και μποτάκι σε μπορντό επίσης χρώμα. Κρατούσε mini bag του οίκου Dior.
Η Φελίσια Τσαλαπάτη έκανε μια πιο festive εμφάνιση με μίνι φούστα από παγέτες σε royal blue χρώμα, μαύρο τοπ και μαύρες γόβες.
Με ολόσωμη μαύρη φόρμα με έναν ώμο εμφανίστηκε η Ελένη Βουλγαράκη, κάνοντας μια all time classic και chic επιλογή για βραδινή έξοδο.
Ακόμη, το «παρών» έδωσαν η Γωγώ Φαρμάκη, η Άννα Ζηρδέλη, η Νίνα Λοτσάρη με τον σύντροφό της Χρήστο Λεμονίδη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η Ευαγγελία Τσιορλίδα και η Έλενα Κρεμλίδου.