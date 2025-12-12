Σπυροπούλου, Τσαλαπάτη, Βουλγαράκη σε Χmas dinner- Oι λαμπερές εμφανίσεις

Τι φόρεσαν κυρίες της ελληνικής showbiz σε δείπνo στο Κολωνάκι

Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα από το χριστουγεννιάτικο δείπνο που παραχώρησε ο Πάνος Μυλωνάς για το brand του/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρόσωπα της ελληνικής showbiz παραβρέθηκαν σε χριστουγεννιάτικο δείπνο σε γνωστό εστιατόριο στο Κολωνάκι και εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους. Το event διοργάνωσε ο Πάνος Μυλωνάς για το νέο του brand, με κεριά και χειροποίητα κεραμικά είδη.

Σπυροπούλου, Τσαλαπάτη, Βουλγαράκη σε Χmas dinner- Oι λαμπερές εμφανίσεις

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Φελίσια Τσαλαπάτη και η Ελένη Βουλγαράκη

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε μίνι φούστα γνωστού οίκου σε μπορντό χρώμα, λευκό πουκάμισο και μποτάκι σε μπορντό επίσης χρώμα. Κρατούσε mini bag του οίκου Dior.

 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Φελίσια Τσαλαπάτη έκανε μια πιο festive εμφάνιση με μίνι φούστα από παγέτες σε royal blue χρώμα, μαύρο τοπ και μαύρες γόβες. 

Φελίσια Τσαλαπάτη: Η Απιστία Και Η Αντίδραση - Video

Φελίσια Τσαλαπάτη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Φελίσια Τσαλαπάτη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Με ολόσωμη μαύρη φόρμα με έναν ώμο εμφανίστηκε η Ελένη Βουλγαράκη, κάνοντας μια all time classic και chic επιλογή για βραδινή έξοδο. 

Ελένη Βουλγαράκη: Ταξίδι στη Λισαβόνα για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη

Γωγώ Φαρμάκη- Ελένη Βουλγαράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γωγώ Φαρμάκη- Ελένη Βουλγαράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ακόμη, το «παρών» έδωσαν η Γωγώ Φαρμάκη, η Άννα Ζηρδέλη, η Νίνα Λοτσάρη με τον σύντροφό της Χρήστο Λεμονίδη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η Ευαγγελία Τσιορλίδα και η Έλενα Κρεμλίδου.

Άννα Ζηρδέλη- Πάνος Μυλωνάς/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Άννα Ζηρδέλη- Πάνος Μυλωνάς/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χρήστος Λεμονίδης- Νίνα Λοτσάρη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χρήστος Λεμονίδης- Νίνα Λοτσάρη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Ευαγγελία Τσιορλίδα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Ευαγγελία Τσιορλίδα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Έλενα Κρεμλίδου/ NDP  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Έλενα Κρεμλίδου/ NDP  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
