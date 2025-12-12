Μητσοτάκης: «Περιμένω τους αγρότες τη Δευτέρα στις 17:00 στο γραφείο μου»

Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi/ Σ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε εκπροσώπους των αγροτών στο γραφείο του τη Δευτέρα 15/12 στις 17:00 για να συζητήσουν τα αιτήματά τους. Εκτός αυτού, κατά την ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup, στον προϋπολογισμό αλλά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

«Η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες. Ο φετινός Προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός, ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός, με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες. Ένας Προϋπολογισμός που φροντίζει τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών. Το σχέδιο μας δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026, αλλά προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030, σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε. 2,9 δισ. θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, ενώ στη συνέχεια επισήμανε: «Η πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στο διάλογο, για αυτό και εγώ τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 ώρα θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί από το Συντονιστικό των αγροτών, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, γιατί εμείς είμαστε το κόμμα, που στηρίζει τους αγρότες».

«Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δισ. ευρώ έναντι 3,2 πέρυσι», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία». Εξάλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σημείωσε ότι «έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

Επίσης σημείωσε ότι «εμείς δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και πλατείες, είμαστε όλοι μαζί, συσπειρώνουμε τη βάση και απευθυνόμαστε με μεγαλύτερη έμφαση στους νέους καθώς η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για το μέλλον». 

Πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης!

Ο πρωθυπουργός συνέχισε τονίζοντας ότι «να αναφερθώ στην απουσία του μεγάλου παρόντα του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη του εισηγητή του προϋπολογισμού και ασφαλώς του νέου προέδρου του Eurogroup, εξέλιξη, που επιβεβαιώνει την αναγνώριση της τεράστια προόδου της χώρας που τη φέρνει στο κέντρο της Ευρώπης.

Η εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στο Eurogroup σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό.

Άραγε, που είναι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας ας είναι όμως τους αφήνουμε στο χθες το δικό μας βλέμμα κοιτά στο μέλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

