Cash or Trash: «Φουρτούνα» προσφορών κατακλύζει το δωμάτιο των αγοραστών

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Από τη Μάρπησσα της Πάρου σαλπάρισε ο Ματθαίος με προορισμό το Cash Or Trash και «έριξε άγκυρα» στο δωμάτιο εκτίμησης για να συναντήσει τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο. Ο πωλητής, ως γνήσιος συλλέκτης αντικειμένων, εραστής της θάλασσας και δεινός θαλασσοπόρος, παρουσιάζει ένα αυθεντικό ναυτικό αντικείμενο, μιας και ήρθε η στιγμή να αλλάξει διακόσμηση στο εσωτερικό του σπιτιού του. Πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις, το αντικείμενο του Ματθαίου προκαλεί μεγάλη «φουρτούνα» προσφορών στο δωμάτιο των αγοραστών.

Ο Γιώργος κάνει την πρακτική του στο Ασκληπιείο της Βούλας ως σπουδαστής διατροφολογίας και διαιτολογίας, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του προσπαθεί να βοηθήσει όποιον χρειάζεται συμβουλές στο πεδίο της διατροφής. Κάνοντας ένα μεγάλο βήμα στη ζωή, έχει αποφασίσει να ξεπερνά με θάρρος ότι τον κρατά πίσω από την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Η συλλογή του θείου του ήταν ένας λόγος για να βρεθεί στο Cash or Trash και να ζήσει την πρώτη του δημοπρασία. Μέσα, όμως, από αυτή την εμπειρία, ο Γιώργος καταφέρνει να περάσει και ένα αισιόδοξο, σημαντικό μήνυμα.

Η Γιούλη έρχεται από τη Θεσσαλονίκη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash με μια δημιουργία Ζολώτα. Η πωλήτρια, η οποία μέχρι το 2012 έπαιζε επαγγελματικά βόλεϊ, είναι εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, χειμερινή κολυμβήτρια, δασκάλα παραδοσιακών χορών, πρώην προπονήτρια και νυν μοντέλο γυναικείων ενδυμάτων! Έρχεται στην εκπομπή για να ζήσει με πάθος την ένταση της δημοπρασίας και των ασταμάτητων προσφορών των αγοραστών, για ένα σπάνιο για την εποχή του «κόσμημα» του γνωστού και ιστορικού οίκου.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash