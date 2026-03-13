VW Επαγγελματικά οχήματα:: Πρωταγωνιστούν στην FOOD EXPO 2026

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα συμμετέχει στη FOOD EXPO 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία πραγματοποιείται από 14 έως 16 Μαρτίου 2026 στο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

Στο περίπτερο της μάρκας παρουσιάζονται δύο σημαντικά μοντέλα της γκάμας της:

ID. Buzz Cargo

Το αμιγώς ηλεκτρικό van της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, που συνδυάζει μηδενικές τοπικές εκπομπές ρύπων, προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία και υψηλή λειτουργικότητα, αποτελώντας μια σύγχρονη λύση για αστικές μεταφορές και διανομές.

Transporter

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα επαγγελματικά οχήματα της αγοράς, σχεδιασμένο για αξιοπιστία, αντοχή και ευελιξία, με δυνατότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Το περίπτερο της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα βρίσκεται στο Hall 2 – A34/A36/B33/B35 του Metropolitan Expo.