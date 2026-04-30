Θρίλερ στη ΓΑΔΑ: Κρατούμενος νεκρός στα κρατητήρια

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

30.04.26 , 10:17 Μαίρη Βυτινάρος: Είναι ζευγάρι με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη; Η απάντησή της
30.04.26 , 10:00 Το 2o Φεστιβάλ Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη
30.04.26 , 09:38 Sal Da Vinci: Ο Ιταλός τραγουδιστής της Eurovision με τον διάσημο πατέρα
30.04.26 , 09:26 Η Skoda στη δεύτερη θέση της Ευρώπης - Οι εντυπωσιακές πωλήσεις
30.04.26 , 09:18 Ραμόνα Βλαντή: «Με ενοχλεί αυτό» – Ξέσπασμα για τη Cinderella
30.04.26 , 09:03 Αδόλφος Χίτλερ: Σαν σήμερα αυτοκτόνησε με τη σύζυγό του, Εύα Μπράουν
30.04.26 , 08:56 Θρίλερ στη ΓΑΔΑ: Κρατούμενος νεκρός στα κρατητήρια
30.04.26 , 08:34 Καιρός: Ξεκινά η ψυχρή εισβολή που φέρνει χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά
30.04.26 , 08:13 Χατζηθεοδώρου: «Έχω πιάσει μηνύματα συντρόφου μου με άλλη & τον συγχώρησα»
30.04.26 , 07:47 Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
30.04.26 , 07:42 Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
30.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Aπριλίου
29.04.26 , 23:42 MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
29.04.26 , 23:40 MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε τη μάχη του Street Food;
29.04.26 , 23:09 Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε τη μάχη του Street Food;
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (αρχείου)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός κρατούμενος βρέθηκε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ το απόγευμα της 29/4.
  • Ο άνδρας από το Μπαγκλαντές είχε συλληφθεί για ναρκωτικά στις 25 Απριλίου.
  • Παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο στις 11:50, αλλά δεν κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο.
  • Αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:00.
  • Διενεργείται νεκροψία-νεκροτομή για τον προσδιορισμό των αιτίων του θανάτου.

Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29/4 κρατούμενος στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, που είχε συλληφθεί στις 25 Απριλίου για υπόθεση που σχετίζεται με ναρκωτικά, παρουσίασε λίγο πριν το μεσημέρι, περί τις 11:50, σπασμωδικό επεισόδιο μέσα στο κελί του.

Μόλις οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο στις 12:20 για να αναλάβει το πλήρωμά του να εξετάσει τον άνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τους, δεν υπήρχε ανάγκη για άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο. Ζητήθηκε να ενημερωθεί ψυχίατρος για την περίπτωσή του με σκοπό να αξιολογηθεί καλύτερα η κατάστασή του. 

Χειροβομβίδες ΓΑΔΑ: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος - Τι ισχυρίστηκε

Κάποιες ώρες μετά, οι αστυνομικοί βρήκαν τον κρατούμενο χωρίς τις αισθήσεις του στο κελί. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στις 17:00 στη ΓΑΔΑ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό του. Λίγο μετά εκεί έφτασε και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό έλαβε αμέσως γνώση ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ΕΛ.ΑΣ.

Σήμερα, περί ώρα 11:50, αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο, το οποίο έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς.

Κλήθηκε σταθμός του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος προσήλθε περί ώρα 12:20 και εξέτασε τον κρατούμενο. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρικού προσωπικού, δεν κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο. Παράλληλα, ενημερώθηκε ψυχίατρος υπηρεσίας για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί

Αργότερα, ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κλήθηκε εκ νέου σταθμός του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου περί ώρα 17:00 διαπίστωσε τον θάνατό του, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο ανωτέρω είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και κρατούνταν από την 25η Απριλίου 2026.

