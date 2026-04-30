Θρίλερ στη ΓΑΔΑ: Κρατούμενος νεκρός στα κρατητήρια

Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29/4 κρατούμενος στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, που είχε συλληφθεί στις 25 Απριλίου για υπόθεση που σχετίζεται με ναρκωτικά, παρουσίασε λίγο πριν το μεσημέρι, περί τις 11:50, σπασμωδικό επεισόδιο μέσα στο κελί του.

Μόλις οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο στις 12:20 για να αναλάβει το πλήρωμά του να εξετάσει τον άνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τους, δεν υπήρχε ανάγκη για άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο. Ζητήθηκε να ενημερωθεί ψυχίατρος για την περίπτωσή του με σκοπό να αξιολογηθεί καλύτερα η κατάστασή του.

Κάποιες ώρες μετά, οι αστυνομικοί βρήκαν τον κρατούμενο χωρίς τις αισθήσεις του στο κελί. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στις 17:00 στη ΓΑΔΑ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό του. Λίγο μετά εκεί έφτασε και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό έλαβε αμέσως γνώση ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ΕΛ.ΑΣ.

Σήμερα, περί ώρα 11:50, αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο, το οποίο έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς.

Κλήθηκε σταθμός του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος προσήλθε περί ώρα 12:20 και εξέτασε τον κρατούμενο. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρικού προσωπικού, δεν κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο. Παράλληλα, ενημερώθηκε ψυχίατρος υπηρεσίας για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Αργότερα, ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κλήθηκε εκ νέου σταθμός του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου περί ώρα 17:00 διαπίστωσε τον θάνατό του, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο ανωτέρω είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και κρατούνταν από την 25η Απριλίου 2026.