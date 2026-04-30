Η καριέρα του στη μουσική σκηνή προσμετρά πάνω από 40 δεκαετίες και φέτος θα εκπροσωπήσει την Ιταλία στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Ο λόγος για τον καταξιωμένο καλλιτέχνη Sal Da Vinci (Salvatore Michael Sorrentino), ο οποίος θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Per Sempre Sì», στοχεύοντας σε μία θέση στην πρώτη πεντάδα!

Ο έμπειρος ερνημευτής κατάφερε να συγκινήσει με την μπαλάντα του κοινό και κριτική επιτροπή, κερδίζοντας το 76ο Φεστιβάλ του Sanremo και επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι η κλασική ιταλική σχολή παραμένει διαχρονική και αξεπέραστη.

Γνωρίζοντας τον Sal Da Vinci - Το βιογραφικό του τραγουδιστή

Γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1969 στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε στη Νάπολη , ανήκει στο ζώδιο του Κριού και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram, ο οποίος προσμετρά πάνω από 730.000 followers είναι @saldavinciofficial

Ο Sal Da Vinci είναι καταξιωμένος Ιταλός τραγουδιστής, στιχουργός και ηθοποιός, με βαθιές ρίζες στη ναπολιτάνικη μουσική παράδοση

Είναι γιος του διάσημου τραγουδιστή, ηθοποιού και παραγωγού, Mario Da Vinci (πραγματικό όνομα Alfonso Sorrentino, 1942-2015), ο οποίος υπήρξε σημαντική μορφή της ναπολιτάνικης καλλιτεχνικής σκηνής

Η καριέρα του Sal Da Vinci προσμετρά πάνω από τέσσερις δεκαετίες και αφορά στη μουσική, το θέατρο και τον κινηματογράφο

Έχει γράψει τραγούδια για δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως οι Ornella Vanoni και Renato Zero και έχει συνεργαστεί με αξιόλογους δημιουργούς όπως οι Gaetano Curreri, Pasquale Panella και Roberto De Simone

Πρόκειται για έναν αυθεντικό καλλιτέχνη, ο οποίος εκπροσωπεί επάξια τη ναπολιτάνικη παράδοση, έχοντας κυκλοφορήσει δεκάδες άλμπουμ. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει και ως ηθοποιός σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές και ταινίες, όπως το «Troppo forte»

Ο Sal Da Vinci φέτος θα πραγματοποιήσει περιοδεία με τίτλο «Teatri 2026», όπου θα παρουσιάζει τις μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του σε θεατρική ατμόσφαιρα.

Υπενθυμίζουμε, ότι η Ιταλία, ως μέλος των «Big Five», έχει προκριθεί απευθείας στο μεγάλο τελικό, που θα λάβει χώρα στο Wiener Stadthalle, της Βιέννης στην Αυστρία, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, ποντάροντας φέτος στην αυθεντικότητα και την ποιότητα μιας κλασικής φωνής.

Ακούστε το τραγούδι της Ιταλίας, Per Sempre Sì («Για πάντα Ναι»):

Πρόκειται για μια δυναμική, αισθηματική μπαλάντα που εξυμνεί την αιώνια αγάπη. Το τραγούδι συνυπογράφεται από μία αξιόλογη ομάδα δημιουργών όπως οι Alessandro La Cava, Federica Abbate και Sal Da Vinci, ενώ ξεχωρίζει για την ενορχήστρωσή του και το έντονο ιταλικό συναίσθημα, στοιχεία που στη σκηνή της Eurovision εκτιμούνται από κριτές και κοινό.

Τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού:

Όλα ξεκίνησαν στην αρχή

Εγώ που για σένα ήμουν ένας άγνωστος

Μετά έγινα ένας βασιλιάς με καρδιά ερωτευμένη

Κι εσύ μια βασίλισσα τώρα ντυμένη στα λευκά νύφη

Ονειρευτήκαμε παιδιά σε ένα μεγάλο σπίτι

Και ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες

Γιατί η αγάπη δεν είναι αγάπη για όλη τη ζωή

Αν δεν έχει αντιμετωπίσει την πιο απότομη ανάβαση

Και η μουσική θα δυναμώσει, και εδώ θα σε περιμένω

Θα σου χαρίσω την πιο όμορφη μέρα

Θα είμαστε εσύ κι εγώ για πάντα

Δεμένοι για μια ζωή

Χωρίς εσένα δεν αξίζει τίποτα

Η ζωή δεν έχει νόημα

Με το χέρι στο στήθος (στην καρδιά)

Σου το υπόσχομαι αυτό ενώπιον του Θεού

Θα είμαστε εσύ και εγώ εδώ

Θα είναι για πάντα ναι

Ξέρω καλά ότι το μέλλον είναι ένα μεγάλο άγνωστο.

Αλλά μαζί σου, δεν θα με τρομάξει, επειδή

Θα χτίσουμε τα πάντα, αλλά δεν θα σηκώσουμε τοίχο

Να μαλώνουμε και μετά να κάνουμε έρωτα, που είναι το κακό;

Και η μουσική θα δυναμώσει, για σένα θα τραγουδήσω

Θα σου χαρίσω την πιο όμορφη μέρα

Θα είμαστε εσύ κι εγώ για πάντα

Δεμένοι για μια ζωή, επειδή

Χωρίς εσένα δεν αξίζει τίποτα

Η ζωή δεν έχει νόημα

Με το χέρι στο στήθος (στην καρδιά)

Σου το υπόσχομαι αυτό ενώπιον του Θεού

Θα είμαστε εσύ και εγώ εδώ

Για αυτές τις μέρες και για χιλιάδες άλλες

Ένα απλό ναι, η αιωνιότητα βρίσκεται μέσα σε μια λέξη

Θα είμαστε εσύ κι εγώ για πάντα

Δεμένοι για μια ζωή

Χωρίς εσένα δεν αξίζει τίποτα

Η ζωή δεν έχει νόημα

Με το χέρι στο στήθος (στην καρδιά)

Σου το υπόσχομαι αυτό ενώπιον του Θεού

Θα είμαστε εσύ και εγώ έτσι

Θα είναι για πάντα ναι

Θα είναι για πάντα ναι