Linda Lampenius: Το «όχι» σε ανήθικη πρόταση του Τραμπ και η Eurovision

Είναι ταλαντούχα, με λαμπρή πορεία 45 χρόνων στο καλλιτεχνικό στερέωμα, ενώ τη δεκετία του '90 υπήρξε κουνελάκι του Playboy.

Ο λόγος για την 56χρονη, σήμερα, βιολίστρια Linda Lampenius, γνωστή και ως Linda Brava, η οποία τη φετινή Eurovision αντιπροσωπεύει τη Φινλανδία μαζί με τον Pete Parkkonen, με το τραγούδι Liekinheitin και είναι ένα από τα πιο μεγάλα φαβορί για την πρώτη θέση του μουσικού διαγωνισμού!

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Φινλανδή βιολίστρια Linda Lampenius είναι η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα της, χάρη στο πρώτο σόλο άλμπουμ της, ενώ φέτος, με το Liekinheitin η Φινλανδία επιστρέφει δυναμικά και φιγουράρει ξανά στις πρώτες θέσεις στη Eurovision, 20 χρόνια μετά τη νίκη των Lordi το 2006.

Γνωρίζοντας τη Linda Lampenius - Το βιογραφικό της γνωστής βιολίστριας

Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1970, είναι 56 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο των ιχθύων, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram @lindalampeniusofficial αριθμεί πάνω από 165 χιλιάδες followers

Η ενασχόλησή της Linda Brava με το βιολί ξεκίνησε στην ηλικία των 5 ετών, ενώ στα 11 της έκανε το ντεπούτο της στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φινλανδίας. Στα 13 της χρόνια ήταν ήδη από τις κορυφαίες βιολίστριες της ορχήστρας εγχόρδων στο Ελσίνκι

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη φημισμένη Ακαδημία Sibelius (1985-1997) και συμμετείχε ως βιολίστρια στη Φινλανδική Ορχήστρα της Εθνικής Όπερας

Η Linda Lampenius έκανε περιοδείες σε όλο τον κόσμο από το 1978 έως το 1993, ενώ το 1996 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της

Το πρώτο σόλο άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 1999, αποσπώντας πολύ θετικές κριτικές, ενώ χαρακτηρίστηκε ως «Φαινόμενο της Φινλανδίας»

Σήμα κατατεθέν της είναι το «πάντρεμα» της κλασικής μουσικής με άλλα μουσικά είδη, συνδυασμένα με μια εντυπωσιακή σέξι εμφάνιση που ξέφευγε από τα κλασικά στερεότυπα, χαρακτηριστικά που την έκαναν να ξεχωρίσει

Έχει πραγματοποιήσει εμφανίσει σε όλο τον κόσμο, παίζοντας ποικίλα είδη μουσικής (όπως κλασική, ποπ, ροκ, τζαζ, κ.ά.)

Εκτός από μουσικός, έχει εργαστεί και ως μοντέλο, κάνοντας φωτογραφίσεις και εξώγυλλα για μεγάλα περιοδικά (όπως τα Elle, Esquire, Maxim, GQ και Playboy)

Το 1996 εξελέγη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ελσίνκι, ενώ έχει κυκλοφορήσει και τη δική της σειρά μηλίτη, με το όνομα Linda Cider (1997-2000)

Κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο Classical Rebel (2021)

Φέτος θα εκπροσωπήσει τη Φινλανδία στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, με το τραγούδι Liekinheitin, σε συνεργασία με τον τραγουδιστή Pete Parkkonen.

Linda Lampenius: Από την κλασική σκηνή στην έπαυλη του Playboy

Η Linda Lampenius το 1997 είχε εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες, ενώ το 1998 έγινε εξώφυλλο στο Playboy, κατατάσσοντάς τη στις πιο σέξι celebrities της χρονιάς.

Για τρία χρόνια έζησε ως κουνελάκι του Playboy στην έπαυλη του Χιου Χέφνερ (1997-2000), για τον οποίο έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, ενώ έχει αποκαλέσει δεύτερη οικογένεια όλα τα άτομα που είχε γνωρίσει εκεί.

«Όπως μπορείτε να δείτε σε αυτήν τη φωτογραφία: Ήμουν πάντα χαρούμενη στην έπαυλη του Playboy. Ο Χεφ ήταν σαν πατέρας για μένα. Ήταν γλυκός, ευγενικός, και εξαιρετικά γενναιόδωρος. Ο Χεφ μου φέρθηκε σαν να ήμουν πριγκίπισσα, ένα ευαίσθητο λουλούδι, στην πραγματικότητα σαν να ήμουν η κόρη του», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Linda Lampenius.

Linda Lampenius: Το «όχι» σε ανήθικη πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ και οι επαγγελματικές πόρτες που «έκλεισαν»

Όσον αφορά στην καριέρα της, την οποία «έχτισε» όπως αποκαλύπτει η ίδια με πολύ κόπο, τα πραγματα δεν ήταν έυκολα. Ήταν η περίοδος που έκανε τα πρώτα της βήματα στο Χόλιγουντ ως Linda Brava, συμμετέχοντας στο Baywatch δίπλα στον Ντέιβιντ Χάσελχοφ. Εκείνη την περίοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ της πρότεινε να γίνει κριτής στα καλλιστεία Miss Universe το 1997, παράλληλα όμως, της είπε, όπως η ίδια εξομολογείται στην κάμερα στο ντοκιμαντέρ τεσσάρων επισοδείων, με τίτλο, Linda, ότι: «Θα σε κάνω την πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο, το επόμενο μεγάλο αστέρι της Αμερικής, αρκεί να γίνεις δική μου».

Όταν παρουσιάστηκε στο γραφείο του, η απάντησή της ήταν «όχι». Από εκείνη τη στιγμή, είδε όλες τις πόρτες να κλείνουν ερμητικά μπροστά της και όπως εξομολογήθηκε: «Στην Αμερική ένιωθα ότι δεν είχα πια όνομα, ήμουν απλώς ένα ‘asset’. Όταν αρνήθηκα να μπω στο παιχνίδι των ισχυρών, έγινα αόρατη μέσα σε μια νύχτα». Ενώ αποκάλυψε ότι λόγω αυτού του γεγονότος αντιμετώπισε σοβαρές διατροφικές διαταραχές.

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ η δημοφιλής βιολίστρια αποκάλυψε το παρασκήνιο της φωτογράφισης στο Playboy, με την ίδια να εξομολογείται: «Πίστευα ότι θα βοηθούσε την καριέρα μου ως βιολίστρια, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε για να με υποτιμήσουν ως μουσικό».

Έτσι η Linda Brava βρέθηκε από την κορυφή της δόξας στο περιθώριο, αποφασίζοντας να επιστρέψει στην Ευρώπη με την πικρία μιας καριέρας που δεν «άνθισε» ποτέ, λόγω του ότι αποφάσισε να επιλέξει την αυτοεκτίμηση και την αξιοπρέπειά της.

Έπειτα από χρόνια, η χαρισματική Linda Lampenius βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Όλη η Ευρώπη μιλά για εκείνη, ενώ με το Liekinheitin από αόρατη, έχει γίνει πιο ορατή από ποτέ!

Ακούστε το τραγούδι Liekinheitin, που θεωρείται φαβορί στη φετινή Eurovision: