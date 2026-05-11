Η Τέιλορ Σουΐφτ στην Ελλάδα για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη

Επίσκεψη-έκπληξη της αμερικανίδας σούπερ-σταρ, μαζί με τον σύντροφό της

Τα αστέρια της show-biz και η αφρόκρεμα του NFL για τον γάμο του Έλληνα αθλητή

Ο Γιώργος Καρλαύτης, ο Έλληνας αθλητής του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου, και δύο φορές νικητής στο Super Bowl του NFL με την ομάδα των Kansas City Chiefs, βρέθηκε στη χώρα μας, όχι για διακοπές όπως συνηθίζει, αλλά για να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς, του, την Κάια Χάρις, με την οποία είναι μαζί τα τελευταία 9 χρόνια

Στην πολύ σημαντική αυτή στιγμή, δίπλα στον Καρλαύτη, βρέθηκε το ίσως πιο αναγνωρίσιμο celebrity ζευγάρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο μεγάλος αστέρας των Chiefs, Τράβις Κέλσι, συμπαίκτης του Γιώργου και ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών, μαζί εμ την σύντροφό του, την κορυφαία τραγουδίστρια και συνθέτη, Τέιλορ Σουΐφτ, την καλλιτέχνη που έχει σπάσει όλα τα εμπορικά ρεκόρ στον πλανήτη την τελευταία δεκαετία. 

Ο Γιώργος Κaρλαύτης και η σύζυγός του Κάια, σε παλιότερη εκδήλωση / Φωτογραφία Inatagram

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1, ο Δημοσιογράφος και πρώην Υπουργός, Τέρενς Κουΐκ, ο γάμος έγινε σε κλειστό κύκλο και υπό άκρα μυστικότητα, το Σάββατο που μας πέρασε στη Γλυφάδα.

Κοντά στο ζευγάρι βρέθηκαν άνθρωποι του στενού τους οικογενειακού περιβάλλλντος, αλλά και εκλεκτοί φίλοι, οι οποίοι γλέντησαν με την ψυχή τους, και με άκρως ...παραδοσιακό και ελληνικό τρόπο.

Μάλιστα, ο Τέρενς Κουΐκ αποκάλυψε ότι η Τέιλορ Σουΐφτ ήταν πολύ προσιτή και φιλική με τους καλεσμένους, και ιδιαίτερα ευδιάθετη, φανερώνοντας έναν χαρακτήρα που δεν έχει καμία σχέση με τα στερεότυπα στα οποία μας έχουν συνηθίσει οι μεφάλες "σταρ" της μουσικής. 

Ποιος είναι ο Γιώργος Καρλαύτης  

Φωτογραφία Instagram

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ, ασχολήθηκε με το πόλο, αγωνιζόμενος στις υποδομές του Παναθηναϊκού και στις εθνικές ομάδες παίδων/εφήβων.

Σε ηλικία 13-14 ετών, μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του, μετακόμισε με την οικογένειά του στις ΗΠΑ (Ιντιάνα), όπου άρχισε να ασχολείται με το αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Διακρίθηκε στο Purdue University. Επιλέχθηκε στο №30 του NFL Draft 2022 από τους Kansas City Chiefs. Κατέκτησε το Super Bowl στην πρώτη του σεζόν (2022) και διατήρησε τον τίτλο (back-to-back πρωταθλητής) την επόμενη σεζόν (2023), γράφοντας ιστορία ως ένας από τους λίγους Έλληνες με τέτοια επιτυχία στο NFL.

 

 

