H τελετή έναρξης της Eurovision 2026 ήταν μία λαμπερή βραδιά, όπου όλοι οι εκπρόσωποι των 35 χωρών περπάτησαν το «μαγικό» τιρκουάζ χαλί, με τους θαυμαστές να κατακλύζουν τον χώρο.

Η απεσταλένη του star.gr, Αθανασία Βογιάρη, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στη Βιέννη της Αυστρίας, καταγράφοντας τις σημαντικότερες στιγμές του 70ού μουσικού διαγωνισμού της Eurovision.

Μεταξύ άλλων, το «παρών» στο εντυπωσιακό τιρκουάζ χαλί έδωσε και ο 19χρονος τραγουδιστής της Αυστρίας, Cosmó, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο star.gr, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο πώς νιώθει που θα εκπροσωπήσει τη χώρα του στην «έδρα» του.

Φέτος, με την ερμηνεία του στο τραγούδι «Tanzschein» («Δίπλωμα χορού») θέλει να κερδίσει το κοινό, μεταφέροντας την ιδέα ότι τα clubs πρέπει να ξαναγίνουν χώροι χορού και ελευθερίας, με έναν συμβολικό «πάσο χορού» ως εισιτήριο συμμετοχής.

Για το πώς ήταν η μέρα του στην τελετή έναρξης της Εurovision, ο νεαρός καλλιτέχνης δήλωσε στη δημοσιογράφο του star.gr: «Ω, η μέρα μας ήταν καταπληκτική. Ήταν τόσο ωραίο που γνώρισα όλους τους θαυμαστές, εδώ στο τιρκουάζ χαλί. Ξέρεις, το να εκπροσωπώ την Αυστρία, στην Αυστρία είναι τεράστια τιμή και νιώθουμε σαν στο σπίτι μας, αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο... Είναι τόσο τρελό. Είναι ένα καταπληκτικό

ταξίδι».

Ενώ όσον αφορά στις πρόβες, ο Cosmó τόνισε ότι: «Ω, είμαι πραγματικά ικανοποιημένος, γιατί το κερασάκι στην τούρτα έχει ανακοινωθεί,

καθώς θα πραγματοποιήσουμε μια ειδική έκδοση για τον ημιτελικό και τον τελικό».

Ο Cosmó γεννήθηκε στην Ουγγαρία, αλλά μεγάλωσε στο Burgenland της Αυστρίας, ενώ σήμερα ζει στη Βιέννη. Όσον αφορά στο καλλιτεχνικό του όνομα, ήταν μία προσωπική επιλογή του τραγουδιστή, η οποία αντικατοπτρίζει τη διεθνή του ματιά και το ενδιαφέρον του για το σύμπαν.

Ο ίδιος ο Cosmó εξήγησε ότι η έμπνευση για το «Tanzschein» προήλθε από μια προσωπική εμπειρία σε νυχτερινό μαγαζί, όπου ενώ ανυπομονούσε να χορέψει, κανείς δε βρισκόταν στην πίστα. Παράλληλα, τόνισε ότι «η συμμετοχή στη Eurovision αποτελεί παιδικό μου όνειρο», αναπολώντας τη στιγμή που είδε την Conchita Wurst να κερδίζει στον διαγωνισμό, αλλά και τη νίκη της Αυστρίας το 2025, στιγμές που, όπως αποκάλυψε, τον «γέμισαν ενθουσιασμό και συγκίνηση».

