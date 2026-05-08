Μετά την πρόσφατη αποχώρησή του από την κουζίνα του MasterChef 2026, ο Βασίλης ήταν το πρωί της Παρασκευής καλεσμένος στο Breakfast@Star, όπου μοιράστηκε τις πρώτες του σκέψεις για το τέλος αυτού του ταξιδιού, αλλά και τα επαγγελματικά του βήματα.

Χαμογελαστός και συνειδητοποιημένος, τόνισε ότι τα συναισθήματά του είναι ανάμεικτα, καθώς υπάρχει η στεναχώρια του αποχωρισμού, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει ότι: «Πλέον στην έξω ζωή είναι που ξεκινάει η πραγματική μαγειρική και οι πραγματικές προκλήσεις».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προβλήθηκαν αποσπάσματα από τη στιγμή της αποχώρησής του, όπου ο Βασίλης παραδέχτηκε με ειλικρίνεια πως το τελευταίο του πιάτο δεν ανταποκρινόταν στα στάνταρ ενός επαγγελματικού πάσου. Παρόλα αυτά, ο ίδιος νιώθει πλήρης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η μαγειρική για εμένα μου άλλαξε τελείως τη ζωή. Νομίζω είναι η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει να παρατήσω την πληροφορική και να ασχοληθώ με τη μαγειρική καθαρά».

Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό λειτούργησε ως μια προσωπική δοκιμασία ορίων που του προσέφερε την απαραίτητη ώθηση για τη συνέχεια, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια των συμπαικτών του, οι οποίοι έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο που υπήρξε η «ψυχή» της μπλε μπριγάδας, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος επέλεγε να κρατά χαμηλούς τόνους μπροστά στις κάμερες. Στην ερώτηση για το αν ένιωθε «κλειδωμένος» κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Βασίλης εξήγησε πως η πίεση και το άγχος του διαγωνισμού τον ώθησαν να παραμείνει συγκεντρωμένος αποκλειστικά στο μαγειρικό κομμάτι. «Ήθελα να είμαι focus πιο πολύ στη μαγειρική, να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό. Σε ένα περιβάλλον που υπερισχύει η ίντριγκα, εγώ ήμουν ένα βήμα πίσω» ανέφερε, εξηγώντας τη στάση του.

Όσο για την επόμενη μέρα, ο Βασίλης δεν άφησε το κοινό με την απορία, αφού επιβεβαίωσε το spoiler που είχε ήδη κυκλοφορήσει. Η επαγγελματική του πορεία συνεχίζεται στην κουζίνα του Μιχάλη, ο οποίος του έκανε πρόταση συνεργασίας αμέσως μετά την έξοδό του από τον διαγωνισμό μαγειρικής. «Έχω ανοιχτή πρόταση από τον Μιχάλη για το μαγαζί του, οπότε θα ξεκινήσω εκεί πέρα. Εκεί θα μας βρείτε», δήλωσε κλείνοντας, φανερά ικανοποιημένος που το μαγειρικό του όνειρο βρίσκει άμεση συνέχεια στις κουζίνες.

