MasterChef: Ο Βασίλης αποχώρησε και ανακοίνωσε πού μπορούμε να τον βρούμε!

Όσα είπε ο παίκτης που δεν μπήκε στη 12άδα του διαγωνισμού μαγειρικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 14:14 ΣΚΑΪ: Επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη
08.05.26 , 14:06 Λευκάδα: Θρίλερ με το drone - Εξετάζεται αν ήταν οπλισμένο
08.05.26 , 14:01 Τραγωδία στου Ζωγράφου: Άνδρας έπεσε από τον δεύτερο όροφο και σκοτώθηκε
08.05.26 , 14:01 Σία Κοσιώνη: «Θα τα πούμε αύριο» - Μάζεψε τα πράγματά της από τον ΣΚΑΪ
08.05.26 , 14:00 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ» με τη Ναταλία Δραγούμη, από τις 17 Μαΐου
08.05.26 , 13:46 Κατερίνα Καινούργιου: Επιστρέφει στην εκπομπή - Τι είπε ο Κωνσταντινίδης
08.05.26 , 13:23 Λένα Ζευγαρά: Έτσι αντιμετωπίζει η τραγουδίστρια τα... απρόοπτα
08.05.26 , 13:22 Το ήξερες ότι το τσάι βοηθάει και στο αδυνάτισμα;
08.05.26 , 13:19 Η εβδομάδα της τύχης: Τι προβλέπει η Άση Μπήλιου στο Stars System
08.05.26 , 12:58 Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
08.05.26 , 12:48 Άση Μπήλιου: «Ωραίο Παρασκευο- Σαββατοκύριακο για επαφές & εξόδους»
08.05.26 , 12:46 Κρήτη: «Και χίλιες σφαίρες να είχα θα του τις έπαιζα»
08.05.26 , 12:42 Οι Atmosphere στο Floyd Live Music Venue στις 9 Μαΐου
08.05.26 , 12:41 Γερμανία: Κατάσταση ομηρίας σε τράπεζα - Συναγερμός στις αρχές
08.05.26 , 12:40 Συνταγή για μπρουσκέτες από τη Μενεξιά - Το απόλυτο σνακ για την παρέα σου!
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Τραγωδία στου Ζωγράφου: Άνδρας έπεσε από τον δεύτερο όροφο και σκοτώθηκε
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Κατερίνα Καινούργιου: Επιστρέφει στην εκπομπή - Τι είπε ο Κωνσταντινίδης
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε ο Βασίλης από το MasterChef 2026 στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης αποχώρησε από το MasterChef 2026 και μοιράστηκε τις σκέψεις του στην εκπομπή Breakfast@Star.
  • Αναγνώρισε ότι η πραγματική μαγειρική ξεκινάει τώρα στην έξω ζωή, μετά την αποχώρησή του.
  • Παραδέχτηκε ότι το τελευταίο του πιάτο δεν ήταν στα επαγγελματικά στάνταρ.
  • Επιβεβαίωσε συνεργασία με τον Μιχάλη, ξεκινώντας νέα επαγγελματική πορεία στην κουζίνα του.
  • Οι συμπαίκτες του τον χαρακτήρισαν ως την «ψυχή» της μπλε μπριγάδας.

Μετά την πρόσφατη αποχώρησή του από την κουζίνα του MasterChef 2026, ο Βασίλης ήταν το πρωί της Παρασκευής καλεσμένος στο Breakfast@Star, όπου μοιράστηκε τις πρώτες του σκέψεις για το τέλος αυτού του ταξιδιού, αλλά και τα επαγγελματικά του βήματα. 

MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα

Χαμογελαστός και συνειδητοποιημένος, τόνισε ότι τα συναισθήματά του είναι ανάμεικτα, καθώς υπάρχει η στεναχώρια του αποχωρισμού, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει ότι: «Πλέον στην έξω ζωή είναι που ξεκινάει η πραγματική μαγειρική και οι πραγματικές προκλήσεις».

MasterChef: Η αποχώρηση του Βασίλη στεναχώρησε πολύ τους συμπαίκτες του

MasterChef: Η αποχώρηση του Βασίλη στεναχώρησε πολύ τους συμπαίκτες του

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προβλήθηκαν αποσπάσματα από τη στιγμή της αποχώρησής του, όπου ο Βασίλης παραδέχτηκε με ειλικρίνεια πως το τελευταίο του πιάτο δεν ανταποκρινόταν στα στάνταρ ενός επαγγελματικού πάσου. Παρόλα αυτά, ο ίδιος νιώθει πλήρης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η μαγειρική για εμένα μου άλλαξε τελείως τη ζωή. Νομίζω είναι η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει να παρατήσω την πληροφορική και να ασχοληθώ με τη μαγειρική καθαρά».

Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό λειτούργησε ως μια προσωπική δοκιμασία ορίων που του προσέφερε την απαραίτητη ώθηση για τη συνέχεια, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται στον σωστό δρόμο. 

MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια των συμπαικτών του, οι οποίοι έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο που υπήρξε η «ψυχή» της μπλε μπριγάδας, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος επέλεγε να κρατά χαμηλούς τόνους μπροστά στις κάμερες. Στην ερώτηση για το αν ένιωθε «κλειδωμένος» κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Βασίλης εξήγησε πως η πίεση και το άγχος του διαγωνισμού τον ώθησαν να παραμείνει συγκεντρωμένος αποκλειστικά στο μαγειρικό κομμάτι. «Ήθελα να είμαι focus πιο πολύ στη μαγειρική, να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό. Σε ένα περιβάλλον που υπερισχύει η ίντριγκα, εγώ ήμουν ένα βήμα πίσω» ανέφερε, εξηγώντας τη στάση του.

MasterChef: «Ήμουν λίγο κλειδωμένος. Ήμουν ένα βήμα πίσω», παραδέχτηκε ο Βασίλης

MasterChef: «Ήμουν λίγο κλειδωμένος. Ήμουν ένα βήμα πίσω», παραδέχτηκε ο Βασίλης

Όσο για την επόμενη μέρα, ο Βασίλης δεν άφησε το κοινό με την απορία, αφού επιβεβαίωσε το spoiler που είχε ήδη κυκλοφορήσει. Η επαγγελματική του πορεία συνεχίζεται στην κουζίνα του Μιχάλη, ο οποίος του έκανε πρόταση συνεργασίας αμέσως μετά την έξοδό του από τον διαγωνισμό μαγειρικής. «Έχω ανοιχτή πρόταση από τον Μιχάλη για το μαγαζί του, οπότε θα ξεκινήσω εκεί πέρα. Εκεί θα μας βρείτε», δήλωσε κλείνοντας, φανερά ικανοποιημένος που το μαγειρικό του όνειρο βρίσκει άμεση συνέχεια στις κουζίνες.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΒΑΣΙΛΗΣ
 |
MASTERCHEF 2026
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top