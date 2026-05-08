Η εμπειρία της συμμετοχής στο GNTM παραμένει μια ανεξίτηλη ανάμνηση κι ένας καθοριστικός σταθμός για τα μοντέλα που γνωρίσαμε μέσα από τον διαγωνισμό, καθώς όλοι συμφωνούν πως πρόκειται για ένα ταξίδι που τους άλλαξε τη ζωή τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Μιλώντας στο Breakfast@Star για όσα αποκόμισαν, η πρώτη λέξη που έρχεται στα χείλη τους είναι η «εμπειρία», συνοδευόμενη από τις δυνατές φιλίες που δημιουργήθηκαν μέσα στο παιχνίδι.

Ο Γιώργος κι ο Μιχάλης μίλησαν για την εμπειρία τους στο GNTM

Για τον Γιώργο και τον Μιχάλη ο διαγωνισμός αποτέλεσε μια ουσιαστική μύηση στον χώρο του modeling, αφού πριν από αυτό δεν είχαν καμία επαφή με το αντικείμενο, ενώ άλλοι τονίζουν πως είχαν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε φωτογραφίσεις και προκλήσεις που δε θα συναντούσαν ποτέ στην «έξω» αγορά. «Εγώ δεν είχα ιδέα τι εστί modeling πριν το GNTM», παραδέχτηκε ο Μιχάλης.

«Θα έλεγαν σε ένα νέο παιδί που θέλει να δηλώσει στον κύκλο του GNTM να πάει με την πρώτη;», τους ρώτησε ο Ηλίας Σκουλάς. «Ναι, ναι, εκατό τοις εκατό», απάντησαν τα αγόρια.

Όσον αφορά τα εφόδια που κέρδισαν, η αναγνωρισιμότητα κι οι ανοιχτές πόρτες στην αγορά εργασίας είναι μόνο η αρχή. Τα μοντέλα υπογραμμίζουν πως το παιχνίδι τους δίδαξε πώς να ελέγχουν το άγχος τους, να διαχειρίζονται τις κακές τους μέρες και να παραμένουν επαγγελματίες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η αυτοπεποίθηση που απέκτησαν τους επέτρεψε να ανακαλύψουν δυνάμεις που δε γνώριζαν ότι διέθεταν, κάνοντάς τους πιο ισχυρούς χαρακτήρες στην καθημερινή τους ζωή. Παράλληλα, η επαφή με κορυφαίους σχεδιαστές και η εκμάθηση των μυστικών του styling τους χάρισε μια σφαιρική γνώση για τη βιομηχανία της μόδας.

Το GNTM άνοιξε πόρτες για τη Ραφαηλία και την Άννα

«Κερδίσαμε πάρα πολλά πράγματα. Μας ανοίχτηκαν τόσες πόρτες μέσω του παιχνιδιού. Έχουμε πολλές δουλειές, έχουμε διάφορα events», παραδέχτηκε η Ραφαηλία. «Με βοήθησε πολύ στην αυτοπεποίθηση και κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω πράγματα που πίστευα ότι δεν μπορούσα», είπε με τη σειρά της η Άννα.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες, αλλά και στους κριτές, οι οποίοι, όπως αποκάλυψαν τα κορίτσια στάθηκαν δίπλα τους με ανθρωπιά. Η σχέση αυτή δε σταμάτησε στα γυρίσματα, καθώς πολλοί διατηρούν επικοινωνία και συνεργάζονται με τους μέντορές τους, όπως συνέβη για παράδειγμα σε καμπάνια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Η συμβουλή τους προς τα νέα παιδιά που σκέφτονται να δηλώσουν συμμετοχή στον επόμενο κύκλο είναι ξεκάθαρη: να το τολμήσουν χωρίς δεύτερη σκέψη, να είναι ο εαυτός τους και να είναι έτοιμοι να «τσαλακωθούν». Τονίζουν τη σημασία του να ακούνε προσεκτικά τις οδηγίες των ειδικών, καθώς η εμπειρία των ανθρώπων του χώρου είναι ο πολυτιμότερος οδηγός. Κλείνοντας, συμφωνούν πως το GNTM δεν είναι απλώς ένα τηλεοπτικό προϊόν, αλλά μια ευκαιρία για γέλιο, δημιουργία και μια δυνατή αρχή που ανοίγει δρόμους σε όποιον έχει τη θέληση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον νέο κύκλο του GNTM έχουν ήδη ξεκινήσει. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο gntm.star.gr ή τηλεφωνικά στο 6936603418.

