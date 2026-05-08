VW: Ανεβάζει την εγγύηση στα 10 χρόνια

Με κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., το νέο πρόγραμμα Volkswagen JOY ενισχύει ακόμη περισσότερο την πρόταση αξίας της μάρκας, προσφέροντας ξεγνοιασιά στους νέους πελάτες επιβατικών Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων.

• Κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. για νέα επιβατικά Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα

• Ισχύει αναδρομικά για όσα οχήματα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026

• Ανανέωση κάλυψης ανά δύο έτη, έως τη συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ.

• Συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μάρκας

• Ενίσχυση της αξίας του οχήματος, χάρη στη μακροχρόνια κάλυψη και την τεκμηριωμένη φροντίδα

To Volkswagen JOY αφορά όλα τα νέα επιβατικά Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, χωρίς εξαιρέσεις μοντέλων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Παράλληλα, ισχύει αναδρομικά και για όσα οχήματα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το όφελος για τους πελάτες που έχουν ήδη επιλέξει πρόσφατα ένα νέο Volkswagen.

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασης αυτής, αυτόματα μετά από τη προγραμματισμένη συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, προσφέροντας κάλυψη σε μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος. Η κάλυψη διαρκεί έως την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση (έως 2 χρόνια ή έως 30.000χλμ) και ανανεώνεται πάλι αυτομάτως ως την επόμενη συντήρηση, με όριο την συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ. Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο διασφαλίζει ότι κάθε όχημα παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μάρκας.