Κρήτη: «Ένα ακάθαρτο πνεύμα σκότωσε τον συγχωρεμένο, όχι ο Κώστας μου»

Τι είπαν στις απολογίες τους ο 54χρονος κι η σύζυγός του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία 20χρονου στο Ηράκλειο: Ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του υποστηρίζουν ότι δεν ήταν ο εαυτός τους κατά τη διάρκεια του εγκλήματος.
  • Η σύζυγος του δράστη δήλωσε ότι το πνεύμα του άντρα της δεν ήταν καθαρό, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι είχε καλυφθεί από ένα μαύρο πέπλο.
  • Το ζευγάρι κρίθηκε προφυλακιστέο και θα μεταφερθεί σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης.
  • Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ η σύζυγός του για απλή συνέργεια.
  • Η οικογένεια του θύματος καταγγέλλει παρακολούθηση και απειλές από τον δράστη τα τελευταία τρία χρόνια.

Φως στις συνθήκες της άγριας δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο, αλλά και την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα τελευταία τρία χρόνια ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του, μετά τον θάνατο του γιου τους, ρίχνουν οι απολογίες τους στις δικαστικές αρχές. 

Κρήτη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου

«Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο άντρας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον», φέρεται, σύμφωνα με το cretalive.gr, να ισχυρίστηκε η 56χρονη σύζυγος του δράστη στην απολογία της. 

Από την πλευρά του ο 54χρονος φέρεται να υποστήριξε και ο ίδιος ότι δεν ήταν ο εαυτός του. 

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», είπε.

Κρήτη: «Αν γυρνούσε πίσω το παιδί του, να μου το σκότωνε το παιδί»

Το ζευγάρι κρίθηκε προφυλακιστέο για τη δολοφονία του Νικήτα, μετά τις πολύωρες απολογίες του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου είχε μεταφερθεί υπό άκρα μυστικότητα, υπό τον φόβο επεισοδίων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης, έως τη διεξαγωγή της δίκης.

Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 

Κρήτη: Οργή στην κηδεία του Νικήτα - «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν;»

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ζευγαριού εκτίμησαν πως η προφυλάκιση της 56χρονης αποφασίστηκε για την προστασία της, δεδομένης της οργής που επικρατεί στην οικογένεια του 20χρονου, αλλά και της έντονης κοινωνικής κατακραυγής που έχει προκληθεί για τον άδικο θάνατό του. 

Κρήτη: «Το αυτοκίνητο ήταν του 17χρονου»

Την ίδια ώρα νέες λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, γεννούν ακόμα μεγαλύτερα ερωτήματα για την υπόθεση. 

Σύμφωνα με το neakriti.gr, φίλος της οικογένειας του Νικήτα, σε ανάρτησή του αναφέρει πως το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο αδικοχαμένος νεαρός το βράδυ του μοιραίου τροχαίου το 2023 άνηκε στον 17χρονο γιο του δράστη, ο οποίος έχασε τότε τη ζωή του. 

Κρήτη: Η κοπέλα του Νικήτα είδε live την εκτέλεσή του μέσω βιντεοκλήσης

«Τα παιδιά ήταν φίλοι. Το αμάξι ήταν του γιου του. Εκείνος του το είχε δώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της γυναίκα που έχασε και η ίδια το παιδί της και γνώριζε προσωπικά τον Νικήτα. Η ίδια εξαπέλυσε επίθεση και κατά της μητέρας του αδικοχαμένου παιδιού λέγοντας πως «έπρεπε να σκεφτεί τον πόνο που είχε, να μην τον ζήσει άλλη μάνα». 

 Ανάλογες αιχμές άφησε χθες και η αδελφή του Νικήτα, η οποία κατηγόρησε την σύζυγο του δράστη ότι «του “πιπίλιζε” το μυαλό», πείθοντας τον 54χρονο ότι ο 20χρονος Νικήτας έφερε την ευθύνη για το θάνατο του γιου του. 

Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε

Όπως υποστήριξε, η οικογένειά της επί τρία χρόνια ζούσε υπό καθεστώς τρόμου και απειλών,  με τον 54χρονο να παρακολουθεί τις κινήσεις του Νικήτα μέσω τρίτων προσώπων. 

«Ξέραμε από γνωστούς μας ότι είχε τσιλιαδόρους. Τον παρακολουθούσαν δύο – τρία άτομα. Ο Νικήτας είχε ρεπό και είχε πάει να κουρευτεί, αλλά δεν πρόλαβε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ηράκλειο: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20/10/23»

Και ο πατέρας του Νικήτα άφησε σοβαρές αιχμές για τη σύζυγο του 54χρονου, αλλά και για τη στάση της αστυνομίας. 

«Αυτή τα έκανε όλα. Παρακολουθούσε τον γιο μου, έβλεπε πού είναι το αυτοκίνητό του πάντα», είπε.

Κρήτη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της αδελφής του 20χρονου

Συγκίνηση προκαλεί και η τελευταία ανάρτηση της αδελφής του 20χρονου. 

Κρήτη: «Ποιος σκότωσε το παιδί μου;» - Τα ουρλιαχτά της μάνας του 20χρονου

«Και δα; Τίποτα. Σκοτάδι… Εγώ έτρεξα να σε βγάλω από αυτό το αμάξι και εγώ έτρεξα να σε σηκώσω από τον δρόμο… Μα εδά όμως δε μ’ απαντούσες Ρούλιο μου…», έγραψε και πρόσθεσε:

«Μακάρι μονάκριβέ μου να σ’ ανταμώσω γρήγορα γιατί δε κάνω χωρίς σου».

Την ανάρτησή της συνόδευσε και με δύο λυπητερές μαντινάδες, με τις οποίες αποχαιρέτησε τον αδελφό της. 

«Άσπρα μαντήλια βάλετε
κι ανάψτε το καντήλι…
Όμορφο νιο να υποδεχτεί
του κάτω κόσμου η πύλη»

και

«Άσπρα φορεί να κατέβει
στου Άδη το παλάτι…
Ένας αητός που έχασε
τση γης το μονοπάτι…»

