Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου – Τρεις νεκροί πεζοπόροι

Έκαναν πεζοπορία στο όρος Ντουκόνο

08.05.26 , 09:35
Κοσμος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία προκάλεσε τρεις θανάτους και πέντε τραυματισμούς.
  • Οι τρεις νεκροί είναι δύο Σιγκαπουριανοί και ένας Ινδονήσιος πεζοπόρος.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στις 07:41 τοπική ώρα, εκτοξεύοντας τέφρα 10 χιλιομέτρων στον αέρα.
  • Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση διάσωσης για 20 πεζοπόρους, συμπεριλαμβανομένων εννέα Σιγκαπουριανών.
  • Οι τοπικές αρχές εντόπισαν σήμα SOS από πεζοπόρους στο όρος Ντουκόνο.

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς στα νησιά Μαλούκου της Ινδονησίας, μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο που είχε σαν αποτέλεσμα τρεις πεζοπόροι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι πέντε να τραυματιστούν. 

Σύμφωνα με το BBC, το ηφαίστειο εξερράγη το πρωί στις 07:41 τοπική ώρα, εκτοξεύοντας μια στήλη τέφρας 10 χιλιομέτρων στον ουρανό. 

Ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής  Erlichson Pasaribu ανακοίνωσε ότι τρεις πεζοπόροι, οι δύο υπήκοοι Σιγκαπούρης και ο ένας Ινδονησίας, έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη. Την ίδια ώρα η Υπηρεσία Διαχείρισης Εθνικών Καταστροφών ανέφερε ότι υπάρχουν πέντε ακόμα τραυματίες.

 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για 20 συνολικά πεζοπόρους που την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν στο όρος Ντουκόνο. 

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και εννέα άτομα από τη Συγκαπούρη, σύμφωνα με το Reuters και το AFP, επικαλούμενα τον επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας διάσωσης. 

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας, Basarnas, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν διασώστες να ανεβαίνουν το βουνό μεταφέροντας ένα φορείο με εφόδια.

Διασώστες στην Ινδονησία κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης 20 πεζοπόρων που χάθηκαν στο όρος Ντουκόνο στην Ινδονησία μετά από έκρηξη του ηφαιστείου - Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας, Basarnas

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν επίσης αναπτυχθεί για την απομάκρυνση των πεζοπόρων. Οι τοπικές αρχές στο Ternate ανέφεραν ότι εντόπισαν ένα σήμα κινδύνου SOS από συσκευή Garmin στο όρος Ντουκόνο σήμερα το πρωί.

