Η Ελένη Βουλγαράκη τα τελευταία δύο χρόνια είναι σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την Εθνική Ελλάδος.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός αποφάσισε να αλλάξει την καθημερινότητά της, με σκοπό να περνά περισσότερο ποιοτικό χρόνο με το σύντροφό της στην Πορτογαλία, παίρνοντας την απόφαση να παραιτηθεί από τη ραδιοφωνική εκπομπή όπου εργαζόταν τα τελευταία χρόνια.

Γνωρίζοντας την Ελένη Βουλγαράκη - Το βιογραφικό της δημοσιογράφου

Γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1990, είναι 36 χρόνων, έχει ύψος 1,63, ανήκει στο ζώδιο των Ιχθύων και κατάγεται από την Καστοριά. Ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram, με πάνω 150.000 followers είναι @voulgaraki_el

Ξεκίνησε τις σπουδές της στη Νοσηλευτική (Λάρισα) και έκανε πρακτική 6 μήνες ως νοσηλεύτρια σε κλινική. Όπως είχε αναφέρει η ίδια σε συνέντευξή της: «Δεν έγραψα καλά στις Πανελλήνιες και βρέθηκα στη Λάρισα στην νοσηλευτική. Όταν έκανα πρακτική ως νοσηλεύτρια, είδα ότι δεν μπορώ να το αντέξω, με έριχνε ψυχολογικά. Έπαθα αρρωστοφοβία. Στεναχωριόμουν. Είχα πάρει απαλλαγή όταν οι ασθενείς έκαναν την ανάγκη τους. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό και ήταν ένα πολύ βασικό κομμάτι»

Έτσι, λόγω της αγάπης της για τη δημοσιογραφία, η Ελένη Βουλγαράκη πήρε την απόφαση να σπουδάσει στο Ant1 Media Lab και να ασχοληθεί με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Ο λόγος που έφυγε από την Καστοριά, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια: «Είχα μια μεγάλη σχέση 5 χρόνια στην Καστοριά με έναν άνθρωπο που ήθελα να παντρευτώ. Δεν ερχόταν η πρόταση και από αντίδραση έφυγα στην Αθήνα και γράφτηκα στη σχολή δημοσιογραφίας. Ήθελα να πάω αλλά ήταν και ένα κίνητρο παραπάνω. Όλα γίνονται για καλό και για κάποιον λόγο. Θα τον ευγνωμονώ μια ζωή που δεν μου είπε να τον παντρευτώ. Ήμουν μικρή, θα έρθουν όλα στην ώρα τους»

Εργάστηκε στο ραδιοφωνικό σταθμό Ρυθμός 949 Fm για αρκετά χρόνια, ενώ το Σεπτέμβριο του 2020 αποχώρησε από το Mad Tv και το Mad Radio. Έπειτα βρέθηκε στο Music FM στην πρωινή εκπομπή με τους Φάνη Λαμπρόπουλο και Δημήτρη Μπουμπουλίνη

Τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη. Η γνωστή δημοσιογράφος αποφάσισε να παραιτηθεί από τη ραδιοφωνική εκπομπή «Τα Κουνάβια», προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του καλού της. Όπως είχε αναφέρει: «Δεν πήγαινε άλλο… Δεν μπορώ να είμαι μια εδώ και μια εκεί. Δε συνδυάζονται όλα. Σίγουρα άξιζε τον κόπο. Η Πορτογαλία μοιάζει πολύ με την Ελλάδα. Νιώθω ότι είμαι στη μέση ακριβώς ενός κυκλώνα που γύρω μου γυρίζουν όλα και εγώ απλά κοιτάω και προχωράει η ζωή. Το πηγαίνω μέρα με τη μέρα. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Είναι εντελώς άλλη η συνθήκη ζωής. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν είχα προγραμματίσει ότι μπορεί να έρθει στη ζωή μου… Ακόμη δεν έχω βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή. Δεν έχω βρει την ισορροπία. Επέλεξα, όμως, να στηρίξω το σύντροφό μου»

Πλέον, η Ελένη Βουλγαράκη απολαμβάνει περισσότερες στιγμές ελευθερίας, ενώ παράλληλα ασχολείται με τα social media.

Ελένη Βουλγαράκη: Η νέα καθημερινότητα και το μέλλον στη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη

Πρόσφατα, η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star για τη νέα της καθημερινότητα, λέγοντας ότι: «Δεν υπάρχει νέα πραγματικότητα στην Πορτογαλία. Υπάρχει και η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Πάνω-κάτω τα ίδια. Διαφορετικές συνθήκες, καταπιάνομαι με διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι όλα ωραία και ευχάριστα», ενώ αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εκεί, είπε χαρακτηριστικά ότι: «Έχω μια δυσκολία στη συνεννόηση, τουλάχιστον με κάποιες υπηρεσίες με τις οποίες προσπάθησα να επικοινωνήσω. Εντάξει, τη βρίσκω την άκρη μου, το ChatGPT με έχει σώσει».

Τέλος, σε ερώτηση για το εάν σκέφτεται με το σύντροφό της να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, εκείνη αποκάλυψε ότι: «Όποιος έχει μια καλή και σοβαρή σχέση βλέπει και το μέλλον… Τώρα θα δούμε. Όλα είναι στο πρόγραμμα».