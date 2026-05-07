Για τη Σελήνη που βρίσκεται και σήμερα στον Αιγόκερω και τις όψεις που σχηματίζει αλλά και ενεργοποιεί, μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

«Το πρωί έχει μια συμπαθητική όψη, σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο. Αργότερα μέσα στη μέρα είναι λίγο… πρόβλημα, γιατί θυμάστε που την Τρίτη λέγαμε ότι έχουμε μια όψη του Άρη με τον Δία, μια όψη έντασης που έχει τάση για υπερβολές, αμετροέπεια, απροσεξίες, βιασύνη; Η Σελήνη λοιπόν στην πορεία της σήμερα θα ενεργοποιήσει ουσιαστικά αυτή την όψη του Άρη με το Δία που είχαμε την Τρίτη», εξήγησε η αστρολόγος.

«Θα σχηματίσει δηλαδή πρακτικά τετράγωνο με τον Άρη, αντίθεση με τον Δία, άρα ενεργοποιείται μια κατάσταση που την είχαμε και την Τρίτη. Άρα η σημερινή μέρα ξεκινάει έτσι με πιο γλυκό τρόπο, αλλά στην πορεία έχει αυτό το στοιχείο της έντασης, της υπερβολής πολλές φορές», συμπλήρωσε.

Η μέρα δεν είναι ευνοϊκή αστρολογικά για υπογραφή συμβολαίων, συμφωνίες ή υποσχέσεις. «Και φυσικά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και στους δρόμους και την επικοινωνία, γιατί είπαμε η βιασύνη είναι ένα από τα χαρακτηριστικά όταν ενεργοποιείται μια όψη του Άρη με τον Δία», κατέληξε η Άση Μπήλιου.