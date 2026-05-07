Μπήλιου: Οι όψεις της Σελήνης σήμερα- Τι να αποφύγετε από το απόγευμα

«Προσοχή σήμερα στους δρόμους και την επικοινωνία»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.05.26 , 13:01 MasterChef: Η πιο δύσκολη Δοκιμασία Αντιγραφής φέρνει αποχώρηση θρίλερ
07.05.26 , 12:59 Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι που οδηγούσε 12χρονος
07.05.26 , 12:59 Κρήτη: Οργή στην κηδεία του Νικήτα για την αστυνομία
07.05.26 , 12:42 Eurovision 2026: Θα είναι... αυτογκόλ το live βιολί της Φινλανδίας;
07.05.26 , 12:40 Σία Κοσιώνη: Η αινιγματική απάντηση για το «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ
07.05.26 , 12:40 Μαζί για το Παιδί: Οδηγός για το άγχος σε περιόδους εξετάσεων
07.05.26 , 12:26 MasterChef: O Γιώργος θέλει να παραιτηθεί - Γιατί δεν μπορεί να το κάνει;
07.05.26 , 12:24 Ξεκινούν οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς της Αθήνας - Τα δικαιολογητικά
07.05.26 , 12:21 Φτιάξε πεντανόστιμο κοκκινιστό μοσχαράκι στην κατσαρόλα
07.05.26 , 12:14 Μπήλιου: Οι όψεις της Σελήνης σήμερα- Τι να αποφύγετε από το απόγευμα
07.05.26 , 11:48 Eurovision 2026: «Ο Akylas είναι σαν μικρό παιδί, δεν είναι αγχωμένος»
07.05.26 , 11:41 Δάφνη Καραβοκύρη: «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου»
07.05.26 , 11:21 «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΕΞΕΤΑΖΟΜΑΙ»: Ο Μάιος, μήνας δράσης για τον Καρκίνο του Δέρματος
07.05.26 , 11:19 Γιώργος Γρηγοριάδης: «Δε μετανιώνω για κάτι που δεν έχω κάνει...»
07.05.26 , 11:16 Ασπρόπυργος: 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με πατίνι
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
MasterChef: Comfort ή fine dining; Οι κριτές επέλεξαν το καλύτερο μενού
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
Ασπρόπυργος: 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με πατίνι
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Χανταϊός: Ένα ζευγάρι Ολλανδών που πήγαν να μετρήσουν πουλιά οι ασθενείς 0
Μαλέσκου: Η εντυπωσιακή τούρτα για τα γενέθλια της κόρης της
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις στο Breakfast@Star για σήμερα 7/5/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω και σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο το πρωί.
  • Αργότερα, η Σελήνη ενεργοποιεί όψη του Άρη με τον Δία, προκαλώντας ένταση και υπερβολές.
  • Η μέρα δεν είναι ευνοϊκή για υπογραφή συμβολαίων ή συμφωνιών.
  • Απαιτείται προσοχή στην οδήγηση και την επικοινωνία λόγω της βιασύνης που μπορεί να προκύψει.
  • Η αρχή της ημέρας είναι πιο ήρεμη, αλλά η ένταση αυξάνεται στη συνέχεια.

Για τη Σελήνη που βρίσκεται και σήμερα στον Αιγόκερω και τις όψεις που σχηματίζει αλλά και ενεργοποιεί, μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star

Δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Το πρωί έχει μια συμπαθητική όψη, σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο. Αργότερα μέσα στη μέρα είναι λίγο… πρόβλημα, γιατί θυμάστε που την Τρίτη λέγαμε ότι έχουμε μια όψη του Άρη με τον Δία, μια όψη έντασης που έχει τάση για υπερβολές, αμετροέπεια, απροσεξίες, βιασύνη; Η Σελήνη λοιπόν στην πορεία της σήμερα θα ενεργοποιήσει ουσιαστικά αυτή την όψη του Άρη με το Δία που είχαμε την Τρίτη», εξήγησε η αστρολόγος.

Άση Μπήλιου: Η Σελήνη κενής πορείας & το «εκρηκτικό» τετράγωνο Άρη - Δία

«Θα σχηματίσει δηλαδή πρακτικά τετράγωνο με τον Άρη, αντίθεση με τον Δία, άρα ενεργοποιείται μια κατάσταση που την είχαμε και την Τρίτη. Άρα η σημερινή μέρα ξεκινάει έτσι με πιο γλυκό τρόπο, αλλά στην πορεία έχει αυτό το στοιχείο της έντασης, της υπερβολής πολλές φορές», συμπλήρωσε. 

Μπήλιου: Οι όψεις της Σελήνης σήμερα- Τι να αποφύγετε από το απόγευμα

Η μέρα δεν είναι ευνοϊκή αστρολογικά για υπογραφή συμβολαίων, συμφωνίες ή υποσχέσεις. «Και φυσικά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και στους δρόμους και την επικοινωνία, γιατί είπαμε η βιασύνη είναι ένα από τα χαρακτηριστικά όταν ενεργοποιείται μια όψη του Άρη με τον Δία», κατέληξε η Άση Μπήλιου. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top