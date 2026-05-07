Έντονες στιγμές με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση φέρνει το νέο επεισόδιο του MasterChef, όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Breakfast@Star.

«Στην ομαδική δοκιμασία και αυτή την εβδομάδα η κόκκινη είναι η ηττημένη μπριγάδα», ανακοινώνουν οι κριτές, με τους παίκτες να δείχνουν φανερά απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα.

Ο Γιώργος φαίνεται να βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς δεν μπορεί να διαχειριστεί τις συνεχόμενες αποτυχίες των τελευταίων ημερών. «Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν μπορώ. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει. Έχω πάρα πολύ άσχημες προσπάθειες τις τελευταίες μέρες. Δεν έχω πάρει ούτε μία νίκη. Αν μπορώ να παραιτηθώ και να με… για να υπάρχει και η δυνατότητα να ψηφίσει και εμένα η ομάδα», λέει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, οι κριτές τού ξεκαθαρίζουν πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. «Γιώργο, αυτό θα έπρεπε να συμβεί πριν ξεκινήσει η δοκιμασία. Τώρα η διαδικασία έχει ξεκινήσει», του απαντούν.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Γιώργος προσπαθεί να εξηγήσει τη στάση του και τον λόγο που σκέφτεται έτσι: «Δε σκέφτομαι ότι ευθύνομαι εγώ απόλυτα για την ήττα. Απλά έχασα και εγώ το πιάτο μου και ήθελα να δω αν με εμπιστεύεται η μπριγάδα ακόμα ή όχι».

Από την πλευρά του, ο Φίλιπ σχολιάζει την κίνηση του συμπαίκτη του λέγοντας: «Πιστεύω άμα ήθελε να το κάνει θα το έκανε πριν την ψηφοφορία».

Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τους κριτές να ανακοινώνουν: «Ετοιμαζόμαστε για δοκιμασία αποχώρησης!».