Δάφνη Καραβοκύρη: «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου»

Ο λόγος που δεν προχώρησε σε γάμο ενώ δέχτηκε τρεις προτάσεις με δαχτυλίδι

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε για τη νευρική ανορεξία που αντιμετώπισε στην εφηβεία, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του χωρισμού των γονιών της.
  • Η διαταραχή προήλθε από την ανάγκη της για προσοχή και φροντίδα σε μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση.
  • Ανέφερε ότι η θεραπεία της ψυχής είναι σημαντική και κάνει ψυχοθεραπεία εδώ και 11 χρόνια.
  • Παρά τις τρεις προτάσεις γάμου, δεν προχώρησε λόγω της ανάγκης για επικοινωνία και ψυχική σύνδεση με τον σύντροφο.
  • Διατηρεί καλές σχέσεις με τους πρώην συντρόφους της, θεωρώντας την επιλογή τους τιμητική.

Για τη νευρική ανορεξία, την ψυχοθεραπεία και το ότι δεν προχώρησε σε γάμο παρά τις προτάσεις που είχε δεχτεί μίλησε η Δάφνη Καραβοκύρη.

Δάφνη Καραβοκύρη: «Θα ήθελα να είμαι υγιής, να έχουμε σώας τα φρένας»

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχει μιλήσει ανοιχτά για τη διατροφική διαταραχή που πέρασε στην εφηβεία της. «Εγώ, επειδή νόσησα στα 15, υπήρχε πάρα πολύ λίγη ενημέρωση και πληροφορία σχετικά με αυτό. Και να πούμε ότι ήταν και ένα μεγάλο ταμπού. Δηλαδή, εάν μπορούσε να το διακρίνει ο γονιός, ήσουν τυχερός. Εμένα οι γονείς μου το είδαν και αντιμετωπίστηκε και με ψυχολόγο και με διατροφολόγο. Φυσικά, αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη ότι το ξεπερνάς. Μαθαίνεις όμως μεγαλώνοντας να το διαχειριστείς, κάνοντας πολλή δουλειά με τον εαυτό σου», είπε αρχικά στο Happy Day.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η νευρική ανορεξία ξεκίνησε το διάστημα που χώριζαν οι γονείς της και αναζητούσε την προσοχή τους. «Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα μεταξύ των γονιών μου στο σπίτι, διότι χωρίζανε. Οπότε ήταν ο τρόπος μου να τους πω “Ε, γονείς, είμαι κι εγώ εδώ. Θέλω λίγη προσοχή. Μπορείτε να σταματήσετε να γίνεται, να σταματήσει να γίνεται αυτός ο χαμός μέσα στο σπίτι;”. Γιατί τα προβλήματα των γονιών μου φώλιασαν στη νευρική ανορεξία. Δηλαδή δεν ξεκινάει από μόνη της μια μέρα. Ήταν μια ανάγκη για προσοχή και φροντίδα. Και μπορεί να μην αντιλήφθηκαν τον λόγο, αλλά κατάλαβαν το πρόβλημα. Οπότε ήρθαν εκεί και έδωσαν και την απαιτούμενη προσοχή και την αγάπη και τη φροντίδα», εξομολογήθηκε. 

Η ίδια παραδέχτηκε πως κάνει ψυχοθεραπεία εδώ και 11 χρόνια. «Η θεραπεία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα, δεν την αλλάζω με τίποτα», επισήμανε. 

Ακόμη, αναφέρθηκε και στους λόγους που την οδήγησαν στο να μην προχωρήσει σε γάμο παρά τις τρεις προτάσεις με δαχτυλίδι που είχε δεχτεί. «Απλώς όταν είσαι σε μακροχρόνιες σχέσεις και είσαι μικρότερος, γιατί αυτά συνέβησαν παλιότερα, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου μεγαλώνοντας με τον άλλον και περνώντας ο καιρός. Και όταν δεσμεύεσαι και θες να δεσμευτείς στο για πάντα και θες να έχει επιτυχία και να είναι όντως για πάντα, θα πρέπει να συγχρωτίζεσαι με τον άλλον, κυρίως ψυχικά και να μπορείς να επικοινωνείς. Για μένα η επικοινωνία είναι το Α και το Ω σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου. Οπότε όταν βλέπεις ότι αυτό αρχίζει και χολαίνει, θεωρώ ότι είναι πολύ ώριμο και σωστό να πεις ότι εγώ μάλλον δεν μπορώ να το κάνω», εξήγησε.

«Το θεωρώ και πάρα πολύ τιμητικό, δηλαδή η έννοια του σου δίνω ένα δαχτυλίδι δεν είναι για την αξία του δαχτυλιδιού. Είναι ότι από όλους εκεί έξω επιλέγω εσένα και εσύ εμένα. Αυτό είναι το πιο τιμητικό πράγμα για μένα σε όλα τα πράγματα, το να είσαι η επιλογή, η συνειδητή κάποιου. Δεν είναι εύκολο να το πεις, αλλά έχω να σου πω ότι όλους  τους πρώην συντρόφους τους έχω μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή δεν είναι ότι τσακωθήκαμε ή δεν ξαναμιλήσαμε», κατέληξε. 

