Στη χθεσινή (Τετάρτη 6/5) Ομαδική Δοκιμασία, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας που απαίτησε από τις δύο μπριγάδες να λειτουργήσουν «έξω από το κουτί», οι διαγωνιζόμενοι είχαν τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δύο menu, ένα σε fine dining και ένα σε comfort εκδοχή.

Απόψε, Πέμπτη 7 Μαΐου, οι δύο μπριγάδες περιμένουν με αγωνία να ακούσουν από τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, το αποτέλεσμα της δοκιμασίας.

Μέχρι στιγμής, η Κόκκινη μπριγάδα προηγείται με δύο νίκες στις δοκιμασίες του Mystery Box και του Τεστ Δημιουργικότητας, διατηρώντας όλα τα μέλη της ασφαλή. Μία ακόμη νίκη θα της εξασφαλίσει πλήρη ασφάλεια για την εβδομάδα.

Αντίθετα, η Μπλε μπριγάδα έχει ήδη τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση, τον Σαμ Μπεκίρη, τη Wasan Alhashimi, τον Βασίλη Αλεξόπουλο και τον Πέτρο Ελευθεριάδη. Η νίκη αποτελεί μονόδρομο, ώστε να μη βρεθεί όλη η μπριγάδα σε κίνδυνο αποχώρησης!

Ο μόνος ασφαλής, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είναι ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, που ως αρχηγός έχει ασυλία. Η νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία δεν προστατεύει τους ήδη υποψήφιους προς αποχώρηση, όμως φέρνει τη νικήτρια μπριγάδα και τον αρχηγό της σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών για τη Δοκιμασία Αποχώρησης με αντιγραφή πιάτου, είναι ο chef Μιχάλης Μάρθας, με πολυετή εμπειρία σε διεθνώς αναγνωρισμένες και βραβευμένες κουζίνες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η αποψινή Δοκιμασία Αντιγραφής αποδεικνύεται η πιο απαιτητική, έως τώρα, στον διαγωνισμό, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν απόλυτη πειθαρχία και συγκέντρωση, προκειμένου να ξεπεράσουν τα μαγειρικά τους όρια.

Ποιοι θα αντέξουν στη μαγειρική πίεση αυτής της Δοκιμασίας Αποχώρησης και ποιος ή ποια θα αποχαιρετήσει οριστικά την κουζίνα του MasterChef 10, στο τέλος της βραδιάς;

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Πέμπτη 7.5.26- που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star

