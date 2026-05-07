MasterChef: Η πιο δύσκολη Δοκιμασία Αντιγραφής φέρνει αποχώρηση θρίλερ

Σκληρή δοκιμασία αντιγραφής και μεγάλη πίεση για τους υποψήφιους

07.05.26 , 13:01 MasterChef: Η πιο δύσκολη Δοκιμασία Αντιγραφής φέρνει αποχώρηση θρίλερ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη χθεσινή (Τετάρτη 6/5) Ομαδική Δοκιμασία, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας που απαίτησε από τις δύο μπριγάδες να λειτουργήσουν «έξω από το κουτί», οι διαγωνιζόμενοι είχαν τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δύο menu, ένα σε fine dining και ένα σε comfort εκδοχή.

Απόψε, Πέμπτη 7 Μαΐου, οι δύο μπριγάδες περιμένουν με αγωνία να ακούσουν από τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, το αποτέλεσμα της δοκιμασίας.

Μέχρι στιγμής, η Κόκκινη μπριγάδα προηγείται με δύο νίκες στις δοκιμασίες του Mystery Box και του Τεστ Δημιουργικότητας, διατηρώντας όλα τα μέλη της ασφαλή. Μία ακόμη νίκη θα της εξασφαλίσει πλήρη ασφάλεια για την εβδομάδα. 

Αντίθετα, η Μπλε μπριγάδα έχει ήδη τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση, τον Σαμ Μπεκίρη, τη Wasan Alhashimi, τον Βασίλη Αλεξόπουλο και τον Πέτρο Ελευθεριάδη. Η νίκη αποτελεί μονόδρομο, ώστε να μη βρεθεί όλη η μπριγάδα σε κίνδυνο αποχώρησης! 

Ο μόνος ασφαλής, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είναι ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, που ως αρχηγός έχει ασυλία. Η νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία δεν προστατεύει τους ήδη υποψήφιους προς αποχώρηση, όμως φέρνει τη νικήτρια μπριγάδα και τον αρχηγό της σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. 

Καλεσμένος των τριών chef κριτών για τη Δοκιμασία Αποχώρησης με αντιγραφή πιάτου, είναι ο chef Μιχάλης Μάρθας, με πολυετή εμπειρία σε διεθνώς αναγνωρισμένες και βραβευμένες κουζίνες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Η αποψινή Δοκιμασία Αντιγραφής αποδεικνύεται η πιο απαιτητική, έως τώρα, στον διαγωνισμό, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν απόλυτη πειθαρχία και συγκέντρωση, προκειμένου να ξεπεράσουν τα μαγειρικά τους όρια. 

Ποιοι θα αντέξουν στη μαγειρική πίεση αυτής της Δοκιμασίας Αποχώρησης και ποιος ή ποια θα αποχαιρετήσει οριστικά την κουζίνα του MasterChef 10, στο τέλος της βραδιάς; 

Δείτε  το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Πέμπτη 7.5.26- που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.
Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 
Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι! 

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!
Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,
που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

