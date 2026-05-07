Η σημερινή Ομαδική Δοκιμασία ολοκληρώθηκε με τη δοκιμή των γλυκών, με βασικό υλικό τα φρούτα του δάσους.

Και σε αυτή την κατηγορία, η πλάστιγγα έγειρε προς τους «μπλε», οι οποίοι παρουσίασαν ένα εξαιρετικό ραβανί. Ιδιαίτερα πετυχημένο ήταν το σιρόπι του, που αποτελούσε και το πιο απαιτητικό μέρος της συνταγής.

MasterChef: Το γλυκό της κόκκινης μπριγάδας

Αντίθετα, το γλυκό των «κόκκινων» είχε αρκετές αστοχίες. «Είχαμε μια μαρέγκα, η οποία είναι ασπράδι με λίγο άχνη. Αυτό δημιουργεί μια εύθραυστη μαρέγκα, η οποία δεν είναι και τρομερά ευχάριστη, δηλαδή δεν έχει όγκο όταν την τρως. Οπότε, αυτή είναι η μια παρατήρηση και το λέω γιατί είναι βασικό στοιχείο, ώστε να χτίσουν γύρω από το γλυκό. Γευστικά, θεωρώ ότι με κάποιο μαγικό τρόπο εδώ έχουμε καταφέρει να είναι αδύναμα τα στοιχεία», επισήμανε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Οι κριτές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως πιο εύγευστο και ευπαρουσίαστο ήταν το comfort μενού της μπλε μπριγάδας, η οποία και κερδίζει την ομαδική δοκιμασία, παίρνοντας το «αίμα της πίσω» από την αντίπαλη ομάδα, που είχε επικρατήσει στις δύο προηγούμενες δοκιμασίες.

MasterChef: Οι κριτές «ψήφισαν» το comfort μενού της μπλε μπριγάδας

«Οπότε, μπλε», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον Πάνο Ιωαννίδη να επαναλαμβάνει τα λόγια του και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να συμφωνεί, συμπληρώνοντας: «Νομίζω ναι. Εδώ που είμαστε, είναι ξεκάθαρο κιόλας. Μας βοηθάει, δηλαδή, η απόσταση που έχουν οι δύο περιπτώσεις και η δοκιμασία καταλήγει στους μπλε».

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Χάρης παραμένει ασφαλής και εκτός κινδύνου, ενώ ο Μιχάλης αποκτά το πλεονέκτημα να σώσει έναν παίκτη από τη μπριγάδα που ήδη έχει μαύρη ποδιά.