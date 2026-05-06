  • Δώδεκα νέα οχήματα ενισχύουν τον στόλο της Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλία, δωρεά της Εθνικής Ασφαλιστικής.
  • Τα οχήματα περιλαμβάνουν 4 SUV, 4 pick-up και 4 βαν, σχεδιασμένα για δύσβατες περιοχές.
  • Η ενίσχυση έρχεται σε περίοδο αυξημένων αναγκών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στη Θεσσαλία.
  • Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενισχύει την ασφάλεια και προστασία των πολιτών.
  • Τα νέα οχήματα θα βελτιώσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης σε κρίσιμες καταστάσεις.

Δώδεκα νέα οχήματα ενισχύουν τον στόλο της Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλία, αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες άμεσης επέμβασης και διαχείρισης έκτακτων αναγκών, σε μια περιοχή που δοκιμάζεται συχνά από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πρόκειται για μια σημαντική ενίσχυση για την Πολιτική Προστασία στη Θεσσαλία, καθώς η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε στη δωρεά δώδεκα νέων οχημάτων προς την Περιφέρεια.

«Η Εθνική Ασφαλιστική είναι σήμερα εδώ, στην Θεσσαλία. Σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε πρόσφατα αλλά στάθηκε όρθιος. Είμαστε εδώ με πράξεις. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας. Με τα οχήματα θα ανταποκρίνονται άμεσα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα», είπε ο Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τα νέα οχήματα περιλαμβάνουν τέσσερα SUV, τέσσερα pick-up και τέσσερα βαν, ειδικά σχεδιασμένα για επιχειρήσεις σε δύσβατες περιοχές και συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών και η ενίσχυση του στόλου έρχεται σε μια περίοδο που η Θεσσαλία δοκιμάζεται συχνά από ακραία καιρικά φαινόμενα, αυξάνοντας τις ανάγκες για άμεση και αποτελεσματική επέμβαση.

Τα νέα μέσα αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ασφάλεια του προσωπικού και την ταχύτητα ανταπόκρισης σε κρίσιμες καταστάσεις.

«Είμαστε σήμερα σε μια πολύ ευχάριστη θέση με αυτή την εκδήλωση την συμβολική της παράδοσης των 12 πολύ χρήσιμων οχημάτων τα οποία έχει δωρίσει η Εθνική Ασφαλιστική στον τομέα της πολιτικής προστασίας και δείχνει αυτό περίτρανα ότι ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να συνεργάζονται», είπε με τη σειρά του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας. 

