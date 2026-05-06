Πολιτικό «μασάζ» στη ΝΔ ενόψει της συνεδρίασης της Κ.Ο. την Πέμπτη

Απουσία Καραμανλή με πολιτικά μηνύματα

Πολιτικη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε πολιτικό «μασάζ» πριν τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Πέμπτη.
  • Η απουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της 15ης Μαΐου ενισχύει τις εσωκομματικές εντάσεις.
  • Περισσότεροι από 40 βουλευτές έχουν εγγραφεί να τοποθετηθούν στη συνεδρίαση, δείχνοντας αυξημένο ενδιαφέρον.
  • Η κυβερνητική πλειοψηφία απορρίπτει προτάσεις για Προανακριτική Επιτροπή και Εξεταστική για υποκλοπές.
  • Η κριτική προς εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς αναμένεται, παρά την προσπάθεια αποσυμπίεσης της έντασης.

Σε τροχιά εσωκομματικής εκτόνωσης βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, με την ηγεσία να επιχειρεί πολιτικό «μασάζ» ώστε να πέσουν οι τόνοι ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Παρά τις προσπάθειες αποδραματοποίησης, θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα λείψουν οι αιχμές, ενώ ιδιαίτερο πολιτικό βάρος αποκτά η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να απουσιάσει από το συνέδριο της 15ης Μαΐου.

Eισηγήσεις για εκλογές στο τέλος Σεπτεμβρίου δέχεται ο Μητσοτάκης

Η συνεδρίαση της Κ.Ο. έχει επισήμως ως αντικείμενο την πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ωστόσο αναμένεται να αποτελέσει και πεδίο έκφρασης προβληματισμών από τους «γαλάζιους» βουλευτές. Πάνω από 40 έχουν εγγραφεί για να τοποθετηθούν, γεγονός που καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον αλλά και την υπόγεια ένταση που επικρατεί.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, σημειώνοντας ότι «μόνο πιο ενισχυμένη μπορεί να βγει η κυβέρνηση ακούγοντας τους βουλευτές της, που είναι οι καλύτεροι αγωγοί των μηνυμάτων της κοινωνίας».

Βαλβίδες εκτόνωσης και κριτική σε υπουργούς

Στην άμβλυνση της έντασης εκτιμάται ότι συμβάλλει η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει την πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και το διαφαινόμενο «όχι» σε Εξεταστική για τις υποκλοπές. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αποφευχθεί η κριτική προς εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Κλήση για κακούργημα σε βουλευτές από λάθος!

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τον σχετικό διαχωρισμό, τονίζοντας ότι «είναι λάθος να γίνεται διάκριση μεταξύ κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών», απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώνονται στο εσωτερικό της παράταξης.

Απουσία Καραμανλή με πολιτικά μηνύματα

Το βλέμμα στρέφεται ήδη στο συνέδριο της ΝΔ στις 15 Μαΐου, όπου αναμένεται να εκφραστούν πιο καθαρά οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις. Η απουσία του Κώστα Καραμανλή από τη διαδικασία ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα αποστασιοποίησης από την τρέχουσα ηγεσία.
 

