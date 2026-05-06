Η τραγωδία στην Κρήτη δε γράφτηκε χθες. Γραφόταν με απειλές και επιθέσεις εδώ και 2,5 χρόνια. Ήταν ένα έγκλημα που είχε προαναγγελθεί. Το ρεπορτάζ για όσα προηγήθηκαν του φονικού είναι της Κατερίνας Ρίστα.

Οι δύο νεαροί, ο Γιώργος και ο Νικήτας, το ξημέρωμα της 20ής Οκτωβρίου του 2023, μπήκαν μαζί στο νοσοκομείο μετά το φρικτό τροχαίο που είχαν. Ο 17χρονος -τότε- έφυγε από τη ζωή, ο φίλος του στάθηκε τυχερός και τα κατάφερε. Όμως για τα επόμενα τρία χρόνια ζούσε σε κλίμα φόβου και απειλών από την κάποτε δεύτερη οικογένειά του, από την οικογένεια του κολλητού του.

«Κι όλα αυτά για μια στιγμή μαγκιάς κάποιου… ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω… Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να σέβονται… δεν παίρνεις τη ζωή κάποιου και την πετάς στα σκουπίδια…», ήταν τα λόγια της μητέρας του θύματος στο τροχαίο.

Αυτά έλεγε σε εκδήλωση για τη μνήμη του, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του… «Μονάκριβέ γιε μας», έγραφε η μπλούζα της. Το χέρι της έτρεμε από πόνο και οργή, όπως και η φωνή της. Τα λόγια της είχαν ως αποδέκτη τον 20χρονο. Λόγια που έγραφαν την αρχή της τραγωδίας…

«Δε θα γλιτώσω…», έλεγε εκείνος στην οικογένειά του. Το προαίσθημά του επιβεβαιώθηκε. Οι πράξεις που είχαν προηγηθεί δεν άφηναν περιθώρια.

Τρεις ήταν οι φορές που «χτύπησε καμπανάκι» στην αστυνομία από την οικογένεια του θύματος της εκτέλεσης.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους , το θύμα καταγγέλλει απόπειρα ανθρωποκτονίας. Υποστηρίζει ότι εμφανίστηκε μπροστά του με κουκούλα, τον χτύπησε με ξύλο και του έριξε μία σφαίρα. Αστόχησε. Ο δράστης συνελήφθη και του πήραν το όπλο.

Τον Μάρτιο του 2026 τον καταγγέλλουν για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Δεν έπρεπε να τους πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Συλλαμβάνεται και ξανά έξω.

Δύο μήνες μετά, με ένα όπλο, έγραψε το τελευταίο επεισόδιο της προαναγγελθείσας δολοφονίας.

«Τον κυνηγούσε αυτός που είχε το παιδί του που σκοτώθηκε στο τροχαίο. Νόμιζε πως έφταιγε το δικό μας παιδί και τον κυνηγούσε. Δύο-τρεις φορές του είχε κάνει απόπειρα και γλίτωνε. Δεν έφταιγε, διότι τραυματίστηκε κι αυτό και υπέφερε 2-3 μήνες. Η μάνα του τον επηρέαζε τον πατέρα και του έλεγε “σκότωσέ τον” και του έδωσε τη χαριστική βολή… αυτή ήταν η κουβέντα της», λέει σοκαρισμένη η γιαγιά του θύματος.