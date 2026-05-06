Mazda CX-5: Ήρθε το ολοκαίνουργιο μοντέλο -Εκδόσεις και τιμές

Με «προίκα» τεχνολογία, χώρους και επιδόσεις

Το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5, η 3η γενιά του δημοφιλέστερου μοντέλου της Μάρκας παγκοσμίως, είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά! Το νέο CX-5 εξελίσσει τα βασικά χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν στην κατηγορία των SUV, συνδυάζοντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion, τη γνωστή οδηγική εμπειρία Jinba Ittai, ακόμη μεγαλύτερους χώρους και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Σχεδιασμός: Εξέλιξη της φιλοσοφίας Kodo
Η 3η γενιά του Mazda CX-5 διατηρεί τη χαρακτηριστική σιλουέτα του μοντέλου, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του στον δρόμο με πιο δυναμικές αναλογίες και πιο στιβαρή παρουσία.Η σχεδιαστική γλώσσα Kodo – Soul of Motion εξελίσσεται περαιτέρω, δίνοντας έμφαση στην καθαρότητα των επιφανειών, στις δυναμικές γραμμές και στην αίσθηση κίνησης ακόμη και όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV με έντονη προσωπικότητα, που αποπνέει δυναμισμό και κομψότητα.

Όπως κάθε μοντέλο της Mazda, η εξέλιξή του βασίζεται στη φιλοσοφία Jinba Ittai, εξασφαλίζοντας μια φυσική και άμεση σύνδεση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.Το ολοκαίνουργιο CX-5 εισάγει ένα νέο σύστημα Human Machine Interface (HMI) που ακολουθεί την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Mazda, προσφέροντας εύχρηστο και διαισθητικό χειρισμό των λειτουργιών του οχήματος.

Το σύστημα περιλαμβάνει:
⦁    νέα κεντρική οθόνη αφής
⦁    ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών
⦁    μεγάλο head-up display
⦁    χειρισμό βασικών λειτουργιών μέσω κουμπιών στο τιμόνι και φωνητικών εντολών

Για πρώτη φορά σε μοντέλο Mazda, το CX-5 διαθέτει Google built-in, ενσωματώνοντας υπηρεσίες όπως:
⦁    Google Maps
⦁    Google Assistant
⦁    πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Google Play

Το νέο CX-5 εξοπλίζεται με ένα αναβαθμισμένο σύνολο Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), το οποίο περιλαμβάνει:
⦁    Driver Emergency Assist
⦁    Proactive Driver Assist
⦁    360° View Monitor με underfloor view
Τα συστήματα αυτά συμβάλλουν σε μια πιο ασφαλή και άνετη οδηγική εμπειρία, τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε μεγάλες αποστάσεις.

Πλούσιος εξοπλισμός και επιλογές εξατομίκευσης
Σε ολόκληρη τη γκάμα του, το νέο Mazda CX-5 προσφέρει ακόμη και στην βασική έκδοση Prime-Line, η οποία διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό.Η Mazda εκτιμά ότι περίπου τα 2/3 των Ευρωπαίων πελατών θα επιλέξουν τις πλουσιότερες εκδόσεις Exclusive-Line και Homura.Παράλληλα, η Mazda προσφέρει μια μεγάλη γκάμα αυθεντικών αξεσουάρ, σχεδιασμένων ειδικά για το CX-5, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες οικογενειών και ανθρώπων με δραστήριο τρόπο ζωής. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται:
⦁    aero kits
⦁    νέες επιλογές ζαντών
⦁    αποσπώμενος κοτσαδόρος
⦁    dog guard
⦁    μπάρες οροφής
⦁    λασπωτήρες
Κάθε αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για το μοντέλο, εξασφαλίζοντας τέλεια εφαρμογή και ενσωμάτωση.

Περισσότεροι χώροι και πρακτικότητα
Το εσωτερικό του νέου CX-5 είναι ακόμη πιο ευρύχωρο και πρακτικό. Οι πίσω πόρτες έχουν μεγαλώσει περίπου 70 mm, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη δεύτερη σειρά καθισμάτων και την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων.Η δεύτερη σειρά προσφέρει αυξημένο χώρο για τα γόνατα, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 583 λίτρα, επεκτεινόμενος έως τα 2.019 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:20:40. Αυτό σημαίνει 381 λίτρα περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Κινητήρας και οδηγική εμπειρία
Το νέο Mazda CX-5 εξοπλίζεται με τον εξελιγμένο κινητήρα 2.5 λίτρων e-Skyactiv G, σε συνδυασμό με την τεχνολογία Mazda M Hybrid, προσφέροντας πλούσια ροπή, άμεση απόκριση και ιδιαίτερα ομαλή λειτουργία στην καθημερινή οδήγηση. Παράλληλα, διατίθεται και με σύστημα τετρακίνησης, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας σε κάθε διαδρομή.  Το νέο Mazda CX-5 διατίθεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή με σύστημα τετρακίνησης, ενώ οι αναβαθμίσεις στο πλαίσιο και την ανάρτηση ενισχύουν την άνεση και την οδηγική ακρίβεια.

Παράλληλα, το νέο CX-5 διατηρεί δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg, καθιστώντας το ιδανικό για οικογενειακές και δραστήριες δραστηριότητες.Ήδη από την πρώτη περίοδο διάθεσής του, το νέο Mazda CX-5 έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από το κοινό, με τις πρώτες παραγγελίες να έχουν καταγραφεί πριν ακόμη από το επίσημο εμπορικό λανσάρισμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μοντέλου στην ελληνική αγορά.

Ένα νέο κεφάλαιο για το Mazda CX-5
Με τη νέα γενιά του CX-5, η Mazda εξελίσσει το μοντέλο που καθόρισε την παρουσία της στην κατηγορία των SUV, προσφέροντας περισσότερους χώρους, ακόμη πιο προηγμένη τεχνολογία και την αυθεντική οδηγική εμπειρία που χαρακτηρίζει τη Mάρκα.

Οι τιμές  ξεκινούν από τα 34.960 ευρώ για τη βασική έκδοση Prime-Line. Η  Centre-Line κοστίζει 38.905 ευρώ, Η Exclusive-Line  41.272 ευρώ ενώ για να αποκτήσετε την κορυφαία Homura χρειάζεστε  44.383 ευρώ. Για όσους επιθυμούν την τετρακίνητη έκδοση AWD, Οι ιτιμές για τις τετρακίνητες εκδόσεις ξεκινούν από 41.272 ευρώ για την έκδοση Centre-Line, για την Exclusive-Line χρειάζεστε  43.477 ευρώ και για την πλουσιότερη έκδοση Homura α η τιμή είναι στα 46.423 ευρώ.

Το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5 συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία ενός μοντέλου που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια οδηγούς σε όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας την ιαπωνική δεξιοτεχνία, την πρακτικότητα και τη χαρά της οδήγησης.Με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και πάνω από 850.000 μονάδες στην Ευρώπη, το Mazda CX-5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της Mazda. Στα 14 χρόνια παρουσίας του έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων συμμετοχή στην τελική τριάδα του World Car of the Year 2018, καθώς και βραβεία από κορυφαία ευρωπαϊκά μέσα, όπως τα What Car Awards στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Auto Zeitung Auto Trophy στη Γερμανία.

 

