O Nίκος Χαρδαλιάς “άφησε για λίγο τα υπουργικά του καθήκοντα” και έλαβε μέρος στο Cash or Trash, όπως ο ίδιος είπε κάνοντας βέβαια χιούμορ αφού ο παίκτης απλά τυγχάνει να έχει ίδιο επίθετο με τον πολιτικό.Ο πωλητής έφερε έναν παλιό καλόγερο βιενέζικου στυλ.
Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το αντικείμενο από θα πιάσει γύρω στα 350 ευρώ, ενώ ο αγοραστής είχε υπολογίσει 600 ευρώ.
Η Άννα Μαρία Ρογδάκη ανέφερε πως το αντικείμενο που έφερε ο πωλητής ήταν ένα αντικείμενο που έψαχνε και της αρέσει πολύ με τον Νίκο Χαρδαλιά να της λέει πως “έχει στοχεύσει να την κάνει πεθερά του αφού έχει κόρη της παντρειάς.
Ο Δημήτρης Δεμερτζής έκανε την αρχή δίνοντας 300 ευρώ, ενώ η Άννα- Μαρία έδωσε 400 ευρώ με τον Νίκο να την αποκαλεί “ανοιχτοχέρα”.
Ο Mελέτης Παγώνης από τη μεριά του έδωσε 430. Κατάφερε όμως κάποιος να πάρει το αντικείμενο, κι αν ναι ποιος;
Δείτε το Cash or Trash