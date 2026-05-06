Ένταση σημειώθηκε το πρωί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν φοιτητές προσπάθησαν να ανοίξουν ένα πανό προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, οι περίπου 30 φοιτητές έφτασαν γύρω στις 11 το πρωί στην οδό Ηρώδου Αττικού όπου εδρεύει το γραφείο του Πρωθυπουργού και θέλησαν να ανοίξουν ένα πανό.

Υπήρξε άμεση αντίδραση από την φρουρά του Μεγάρου Μαξίμου, όπως κατέγραψε και ο τηλεοπτικός φακός, ενώ οι αστυνομικοί θέλησαν να τους πάρουν και το πανό.

Τελικά, δεν έγινε κάποια προσαγωγή ή σύλληψη και οι φοιτητές λίγη ώρα αργότερα αποχώρησαν. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά τους βρίσκει αντίθετους η αλλαγή του άρθρου 16 καθώς θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται τα πτυχία τους ενώ αντιδρούν και στο άνοιγμα ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.



