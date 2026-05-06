«ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ»: Μπες στο Star και πάτησε το κίτρινο κουμπί!

Για πρώτη φορά, Novibet και STAR ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της υβριδικής τηλεόρασης, εγκαινιάζοντας μια νέα μορφή συνεργασίας που συνδυάζει την καινοτομία με το ποιοτικό περιεχόμενο. Αφορμή αποτελεί το νέο ντοκιμαντέρ της Novibet με τίτλο «ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ», μια παραγωγή που φιλοδοξεί να αναδείξει τόσο τις ομάδες που χορηγεί, όσο και τη βαθύτερη σημασία του αθλητισμού ως κοινωνικό φαινόμενο.

Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί μια ουσιαστική χαρτογράφηση της ελληνικής και κυπριακής κοινωνίας μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού. Μέσα από αυθεντικές ιστορίες και ανθρώπινες αφηγήσεις, φέρνει στο προσκήνιο πρόσωπα που συνήθως παραμένουν «πίσω από τα φώτα». Αθλητές της καθημερινότητας, προπονητές, παράγοντες και μέλη τοπικών κοινοτήτων που συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της αθλητικής κουλτούρας.

Παράλληλα, η παραγωγή αναδεικνύει τον πολυδιάστατο ρόλο του αθλητισμού, όχι μόνο ως μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και ως κινητήρια δύναμη κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. Εξετάζει τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, την επιρροή του στην ψυχολογία των ανθρώπων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ενισχύει την αίσθηση του «ανήκειν» στις μικρές και μεγάλες κοινότητες.

Μέσα από δυνατές εικόνες και συναισθηματική αφήγηση, το «ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ» επιχειρεί να υπενθυμίσει ότι ο αθλητισμός δεν είναι απλώς αποτέλεσμα ή ανταγωνισμός, αλλά πάνω απ’ όλα άνθρωποι, σχέσεις και κοινές αξίες. Η συνεργασία Novibet και STAR έρχεται να ενισχύσει αυτή τη φιλοσοφία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της υβριδικής τηλεόρασης για να φέρει το περιεχόμενο πιο κοντά στο κοινό με έναν σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο.

Μπες στο STAR και πάτα το κίτρινο κουμπί για να ανακαλύψεις ιστορίες που δείχνουν τι πραγματικά σημαίνει ομάδα.