Μπήλιου: Από σήμερα ο Πλούτωνας σε ανάδρομη πορεία- Ποια ζώδια επηρεάζονται

Θα παραμείνει ανάδρομος στο ζώδιο του Υδροχόου μέχρι τον Οκτώβριο

06.05.26 , 13:25 Μπήλιου: Από σήμερα ο Πλούτωνας σε ανάδρομη πορεία- Ποια ζώδια επηρεάζονται
Όσα είπε η Άση Μπήλιου για την ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα στον Υδροχόο από σήμερα/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από σήμερα, ο Πλούτωνας είναι σε ανάδρομη πορεία στον Υδροχόο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου.
  • Η ανάδρομη φάση του Πλούτωνα βοηθά στην επαναξιολόγηση σχέσεων και ομάδων.
  • Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι.
  • Σήμερα, η Σελήνη στον Αιγόκερω ευνοεί την επικοινωνία και την προώθηση, αν και το απόγευμα μπορεί να υπάρξουν προκλήσεις λόγω Κρόνου.

«Πλουτώνια» μέρα χαρακτήρισε τη σημερινή η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, πριν ξεκινήσει να εξηγεί πώς επηρεάζει τα ζώδια η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα στον Υδροχόο, από σήμερα. 

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις αναλυτικά για κάθε ζώδιο

«Είχαμε καταρχάς, τα ξημερώματα, το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα, και σήμερα ο Πλούτωνας, αυτός ο πολύ μικρός πλανήτης, αλλά με τεράστιο συμβολισμό στην αστρολογία, γυρίζει σε ανάδρομη πορεία. Θα παραμείνει σε αυτή τη φάση μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, πολλούς μήνες. Έτσι είναι, οι πολύ αργοί πλανήτες μένουν για πολλούς μήνες ανάδρομοι και θα είναι στο ζώδιο του Υδροχόου σε όλη τη διάρκεια αυτή», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

Όπως επισήμανε είναι ο μοναδικός ανάδρομος πλανήτης τον Μάιο.

Τι σημαίνει για τα ζώδια η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα

Η Άση Μπήλιου εξήγησε ότι ο Πλούτωνας «είναι πολύ βοηθητικός όταν είναι σε ανάδρομη φάση για να επαναξιολογήσουμε κάποια πράγματα. Και εδώ πέρα τώρα, στο ζώδιο του Υδροχόου, είναι πολύ βοηθητικός για να κάνουμε μια επαναξιολόγηση στις ομάδες, στους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε σε καθημερινό επίπεδο, είτε επαγγελματικά είτε είναι οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, χόμπι, είναι οι φίλοι μας. Άρα, μέχρι τον Οκτώβριο μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία».

Ανάδρομη πορεία Πλούτωνα - Ποια ζώδια επηρεάζονται πιο πολύ

Ο ανάδρομος Πλούτωνας θα επηρεάσει πιο πολύ Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες, Υδροχόους, γιατί είναι τα σταθερά ζώδια. «Εφόσον ο Πλούτωνας είναι στο σταθερό ζώδιο του Υδροχόου, αυτά θα επηρεαστούν περισσότερο», συμπλήρωσε. 

Κατά τα άλλα, με τη Σελήνη στον Αιγόκερω σήμερα και το τρίγωνο που σχημάτισε το πρωί με τον Ερμή, η μέρα είναι ευνοϊκή για επικοινωνία και ο,τιδήποτε έχει να κάνει με προώθηση. 

«Το απογευματάκι είναι λίγο πιο στριμωγμένα τα πράγματα, γιατί σχηματίζει όψη με τον Κρόνο», κατέληξε. 
 

