Στα δικαστήρια Ηρακλείου θα οδηγηθεί από ώρα σε ώρα ο 54χρονος, ο οποίος χθες το απόγευμα δολοφόνησε εν ψυχρώ έναν 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν παραδόθηκε στην αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημά του, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «έκανα αυτό που έπρεπε».

Αρνήθηκε ότι είχε στήσει ενέδρα στον 20χρονο Νικήτα και φέρεται να υποστήριξε ότι τον είδε τυχαία, ενώ οδηγούσε στον δρόμο.

O 20χρονος Νικήτας που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο

Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς η ζωή του άλλαξε εντελώς μετά τον θάνατο του μοναχογιού του, με τον ίδιο να επιλέγει να ζει σε μια καθημερινότητα βουτηγμένη στο πένθος και την απομόνωση.

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, δείχνοντάς τους έτσι την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν τα τελευταία τρία χρόνια και το αδιέξοδο στο οποίο είχε φτάσει μετά τον χαμό του γιου του.

Ο 54χρονος φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι την ψυχολογική του κατάσταση και την οργή του ενίσχυε η απουσία οποιασδήποτε δικαστικής διερεύνησης των συνθηκών του τροχαίου.

Όπως φέρεται να είπε, και η συμπεριφορά του θύματος ήταν προκλητική και αρκετά ειρωνική, με αποτέλεσμα να οξύνεται ακόμα περισσότερο η ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση.

Ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με τη σύζυγό του

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας ότι τη συγκεκριμένη μέρα επέστρεφε από μνημόσυνο και ήταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Από την άλλη η σύζυγος του 54χρονου, η οποία συνελήφθη επίσης για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του συζύγου της, φέρεται να υποστήριξε ότι αιφνιδιάστηκε και δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο σύζυγός της μόλις είδε τον 20χρονο αμέσως τον εμβόλισε και πριν προλάβει να τον κρατήσει βγήκε από το αυτοκίνητο και τον πυροβόλησε, ενώ εκείνη του φώναζε «μη, μη Κώστα».

Κρήτη: «Σε περιμένω μονάκριβέ μου να έρθεις σπίτι μας»

Την ίδια ώρα ανείπωτος είναι ο πόνος της οικογένειας του άτυχου 20χρονου που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμα την αγριότητα με την οποία «έφυγε» από τη ζωή.

Το σημείο της δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο - Eurokinissi

«Σε περιμένω, μονάκριβέ μου, να έρθεις σπίτι μας, μην με αφήνεις μόνη», έγραψε σε ανάρτησή της η αδελφή του, ενώ συγκινητική είναι και η μαντινάδα που γράφτηκε στη μνήμη του Νικήτα.

«Έκλεισε το κεφάλαιο απόψε στη ζωή σου

Και εντάκαρε το ρολόι της όμορφης θύμησής σου.

Απού με κλαίμε το άδικο

Που πήρε την ψυχή σου

Και έκρηξε μάνα και δικούς

Να κλαίνε την φυγή σου».

Κρήτη: «Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό»

Μετά τις απειλές που δεχόταν ο 20χρονος, συνεχείς ήταν οι εκκλήσεις της οικογένειάς του να φύγει από την Κρήτη.

«Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό», του έλεγαν οι γονείς και τα αδέλφια του, καθώς καταλάβαιναν ότι κινδύνευε.

Ο 54χρονος εμβόλισε το αυτοκίνητο του 20χρονου και μετά τον πυροβόλησε - Eurokinissi

Όπως αναφέρει το creta24.gr του έλεγαν να πάει στην Αθήνα, καθώς φοβόντουσαν ότι ο 54χρονος θα κάνει πράξη τις απειλές του.

Τα Χριστούγεννα του 2024, ο 20χρονος επέστρεφε από βραδινή έξοδο στο σπίτι του και δέχθηκε αιφνιδιαστικό χτύπημα στα πόδια με ξύλο. Όπως είχε πει τότε στους αστυνομικούς δεν είχε δει τον δράστη, τον καταδίωξε και τον ακινητοποίησε. Ακολούθησε πάλη. Η αδελφή του βγήκε από το σπίτι, έτρεξε προς το μέρος του και τότε ο άγνωστος έβγαλε πιστόλι, πυροβόλησε και τράπηκε σε φυγή. Η κοπέλα είχε καταθέσει πως αναγνώρισε τον 54χρονο, όμως εκείνος είχε υποστηρίξει πως εκείνη τη μέρα βγήκε από το σπίτι του μόνο για να πάει στο νεκροταφείο να θυμιάσει τον τάφο του παιδιού του.

Ωστόσο του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει τον Νικήτα. Ο νεαρός αρνούταν να φύγει από το σπίτι του και περίμενε την απόφαση της δικαιοσύνης.

Ο γιος του 54χρονου που σκοτώθηκε το 2023 σε τροχαίο

Χθες το απόγευμα είχε ρεπό από το σούπερ μάρκετ όπου εργαζόταν. Πήγε να κουρευτεί και φεύγοντας έπεσε στην ενέδρα που του είχε στήσει ο 54χρονος κι έχασε τη ζωή του.

Κρήτη: Πώς έγινε η δολοφονία

Η δολοφονία του 20χρονου σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Ο 54χρονος φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στον νεαρό, να εμβόλισε το αυτοκίνητό του κι όταν εκείνος προσπάθησε να απομακρυνθεί, βγαίνοντας τον πυροβόλησε τέσσερις φορές.

Ο δράστης έφυγε από το σημείο και λίγη ώρα αργότερα παραδόθηκε στην αστυνομία.

Φέρεται μάλιστα να είχε απειλήσει και στο παρελθόν τον 20χρονο, ο οποίος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για επίθεση.

Ο 54χρονος θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, γιατί οδηγούσε το αυτοκίνητο, το οποίο είχε καρφωθεί σε στύλο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα ο γιος του να τραυματιστεί σοβαρά και να πεθάνει μετά από 19 μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου.