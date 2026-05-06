Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Κυβέρνησης και Συντονιστής της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Γιάννης Μαστρογεωργίου, βρέθηκε στην εκπομπή "Star Tech" του StarX με τη Νεφέλη Αγκυρίδου και μίλησε για το πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για την τεχνητή νοημοσύνη,

Ο κ. Μαστρογεωργίου, τόνισε: "Εδώ και 18 μήνες η Ελλάδα διαθέτει μία συγκροτημένη, συνεκτική και συγκεκριμένη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία είχαμε τη χαρά να συντονίσουμε εμείς στην ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Ένα πολύ ωραίο κείμενο το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα μας. Έγινε μία πολύ ωραία δουλειά με επικεφαλής τον Κωστή Δασκαλάκη. Νομίζω δεν χρειάζεται να συστήσεις τον Κωστή για το ποιος είναι, απ' το MIT. Και πλέον η Ελλάδα καταθέτει και εκείνη τη δική της την παρουσία και το δικό της το λόγο στη διεθνή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι κάνουμε; Έχουμε ήδη προχωρήσει σε μία έντονη και εντατική ψηφιοποίηση του κράτους."

Για τη σχέση ΑΙ και ελληνικής γλώσσας, ο Γιάννης Μαστρογεωργίου σχολίασε ότι τα ελληνικά μία γλώσσα η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου με παγκόσμια ημέρα. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική γλώσσα έχει μία άλλη κωδικοποιημένη έκφραση και αποτύπωση των νοημάτων και χρειάζεται άλλου είδους ερμηνεία. Για να το πω πολύ απλά, η ελληνική γλώσσα δεν είναι μία απλή μετάφραση. Προφανώς τα ελληνικά τα έχει πάρει όλα ο Sam Altman και καλά έχει κάνει και τα έχει μεταφράσει. Όμως η γλώσσα του Ομήρου και η γλώσσα των Ευαγγελίων δεν είναι μία απλή μετάφραση. Χρειάζεται απόδοση.

Όσο για τον υπερυπολογιστή "Δαίδαλο" που ετοιμάζεται να έρθει στη χώρα μας το επόμενο διάστημα: «Η ψυχή του AI Factory, του Φάρου, είναι ο Δαίδαλος. Είναι ο ελληνικός υπερυπολογιστής. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι η Ελλάδα ήδη διαθέτει έναν υπερυπολογιστή, τον Άρη, αλλά ο Δαίδαλος θα είναι αρκετές, μάλλον πολύ αρκετές φορές παραπάνω ισχυρός από τον Άρη. Μη μιλήσουμε τώρα για τεχνικά θέματα που θα μπορεί να έχει ως computational power ο Δαίδαλος. Απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, που είναι Απρίλιος του 2026, το σούπερ αυτό μηχάνημα συνδέεται σε μία κωμόπολη έξω από την Πράγα.

Εκεί θα μετρηθεί, εκεί θα μπει δηλαδή στην πρίζα, θα μετρηθεί ότι είναι το top 500, γιατί προϋπόθεση για μας για να καταθέσουμε την πρότασή μας, η οποία έγινε δεκτή για το AI Factory, ήταν να έχουμε έναν top 500 υπολογιστή παγκοσμίως. Θα μπει στην πρίζα, θα γίνουν οι μετρήσεις, θα βγει απ' την πρίζα, θα ξεμονταριστεί, θα μπει σε πλατφόρμες, νταλίκες, θα φτάσει στο Λαύριο, θα ξαναμονταριστεί, θα ξαναμπεί στην πρίζα και από αρχές Ιουνίου θα είναι πλήρως λειτουργικός για να μπορέσει να υποστηρίξει τις ανάγκες, επαναλαμβάνω, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

