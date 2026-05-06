Δανάη Μπάρκα: «Παναγιά μου, ας με χωρίσει»

Με μια προσωπική εξομολόγηση για έναν πρώην σύντροφό της ξεκίνησε τη συνέντευξή της η Δανάη Μπάρκα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από τις σχέσεις της και τον τρόπο που βίωσε έναν δύσκολο χωρισμό.



«Τον ζω πολύ τον χωρισμό. Υπάρχουν όμως και άλλοι χωρισμοί που έχω παρακαλέσει. Έλεγα, “Παναγιά μου, ας με χωρίσει”. Δε θα πω πότε, αλλά θυμάμαι μια περίοδο στην εκπομπή αυτά τα πέντε χρόνια. Ήμουν στο γραφείο με την Έλενα Κατραβά και της έλεγα, “θα πάω τώρα και πιστεύω θα μου πει να χωρίσουμε, Παναγία μου μακάρι, γιατί εγώ δε ξέρω πώς θα το πω, καλύτερα γιατί δε ταιριάζουμε, ας κάνουμε παρέα… Καλύτερα να βγω από τη δύσκολη θέση”», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά στις Rainbow Mermaids.



Η παρουσιάστρια δε δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματά της, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές της προσωπικής της ζωής.



Την ίδια ώρα, ωστόσο, διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της, καθώς ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.



Η ίδια επιβεβαίωσε τον επικείμενο γάμο μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, όπου πόζαρε φορώντας μια μπλούζα με το μήνυμα: «I am in a bride era, but tonight we have premiera».

Όπως εξήγησε: «Αυτή η μπλούζα σημαίνει ότι εγώ μπορεί να έχω τώρα στο κεφάλι μου να διοργανώσω έναν γάμο ή κάτι, αλλά είχα την πρεμιέρα, οπότε το μυαλό μου ήταν εκεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γάμος του ζευγαριού θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου, σε ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, στη Μεσσηνία.

Έτσι, η Δανάη Μπάρκα αφήνει πίσω τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος και προχωρά σε ένα νέο, πιο φωτεινό κεφάλαιο στη ζωή της.