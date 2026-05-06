Δανάη Μπάρκα: «Παναγιά μου, ας με χωρίσει»

Η εξομολόγηση για πρώην και ο γάμος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 12:38 Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
06.05.26 , 12:34 Ανδρομάχη: «Θέλουμε να κάνουμε κι άλλο μωρό με τον Γιώργο»
06.05.26 , 12:27 Συγκλονισμένη η Φαίη Σκορδά: «Δεν το χωράει ο νους»
06.05.26 , 12:18 VW: Τα δυνατά «όπλα» T-Cross και Taigo-Τιμές
06.05.26 , 12:15 Συνταγή γεμάτη αναμνήσεις: Κεφτεδάκια κοκκινιστά με πατάτες
06.05.26 , 12:04 Ηράκλειο: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20/10/23»
06.05.26 , 12:02 Eurovision 2026: Η Antigoni με το Jalla θα... βάλει φωτιά στη Βιέννη!
06.05.26 , 11:46 Δανάη Μπάρκα: «Παναγιά μου, ας με χωρίσει»
06.05.26 , 11:40 Βρέθηκε μοντέλο που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς - Είχε καταγγείλει τον Έπσταϊν
06.05.26 , 11:35 MasterChef: «Δεν μπορώ, σεφ, να πω τι θα έψαχνα»
06.05.26 , 11:20 Πανελλήνιες: Συμβουλές από ειδικούς υγείας για τη διαχείριση του άγχους
06.05.26 , 11:07 Πέθανε ο θρυλικός Παπά Τσάκαλος
06.05.26 , 10:55 Η Ελλάδα, ο «Φάρος» και η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη
06.05.26 , 10:54 Γιάννης Αϊβάζης: Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο 2ου γάμου- «Όλα είναι πιθανά»
06.05.26 , 10:52 Ηλίας Ψινάκης: «Δε δικαιούμαι να έχω άποψη για την Eurovision»
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Ηράκλειο: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20/10/23»
MasterChef: Τρομερός Φίλιπ έδωσε ξανά τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα
Συγκλονισμένη η Φαίη Σκορδά: «Δεν το χωράει ο νους»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Μαρίνα Βερνίκου: Λαμπερές παρουσίες στα εγκαίνια του νέου της καταστήματος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από δύσκολους χωρισμούς, εκφράζοντας την επιθυμία της να χωρίσει σε συγκεκριμένες περιόδους.
  • Ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, επιβεβαιώνοντας τον γάμο μέσω Instagram.
  • Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου σε ξενοδοχείο της μητέρας της στη Μεσσηνία.
  • Η παρουσιάστρια δείχνει να αφήνει πίσω τις δύσκολες στιγμές και να προχωρά σε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Με μια προσωπική εξομολόγηση για έναν πρώην σύντροφό της ξεκίνησε τη συνέντευξή της η Δανάη Μπάρκα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από τις σχέσεις της και τον τρόπο που βίωσε έναν δύσκολο χωρισμό.

Δανάη Μπάρκα: Το νέο μήνυμα για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση


«Τον ζω πολύ τον χωρισμό. Υπάρχουν όμως και άλλοι χωρισμοί που έχω παρακαλέσει. Έλεγα, “Παναγιά μου, ας με χωρίσει”. Δε θα πω πότε, αλλά θυμάμαι μια περίοδο στην εκπομπή αυτά τα πέντε χρόνια. Ήμουν στο γραφείο με την Έλενα Κατραβά και της έλεγα, “θα πάω τώρα και πιστεύω θα μου πει να χωρίσουμε, Παναγία μου μακάρι, γιατί εγώ δε ξέρω πώς θα το πω, καλύτερα γιατί δε ταιριάζουμε, ας κάνουμε παρέα… Καλύτερα να βγω από τη δύσκολη θέση”», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά στις Rainbow Mermaids.

Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα


Η παρουσιάστρια δε δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματά της, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές της προσωπικής της ζωής.

Δανάη Μπάρκα: «Παναγιά μου, ας με χωρίσει»
Την ίδια ώρα, ωστόσο, διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της, καθώς ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

 


Η ίδια επιβεβαίωσε τον επικείμενο γάμο μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, όπου πόζαρε φορώντας μια μπλούζα με το μήνυμα: «I am in a bride era, but tonight we have premiera».

Δανάη Μπάρκα: Eπιβεβαίωσε τον γάμο της... μ' ένα T- shirt!

Όπως εξήγησε: «Αυτή η μπλούζα σημαίνει ότι εγώ μπορεί να έχω τώρα στο κεφάλι μου να διοργανώσω έναν γάμο ή κάτι, αλλά είχα την πρεμιέρα, οπότε το μυαλό μου ήταν εκεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γάμος του ζευγαριού θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου, σε ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, στη Μεσσηνία.

 

Έτσι, η Δανάη Μπάρκα αφήνει πίσω τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος και προχωρά σε ένα νέο, πιο φωτεινό κεφάλαιο στη ζωή της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top